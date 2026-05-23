23 мая, 14:14

Жителей Московского региона предупредили о снеге в конце мая

Обложка © Life.ru

В Московском регионе в четверг местами возможен мокрый снег, однако до столицы он, по прогнозам, не дойдёт. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия в конце недели в столичном регионе останутся нестабильными. Осадки в виде мокрого снега могут затронуть лишь окраины Подмосковья, тогда как Москва, по предварительным расчётам, останется вне зоны его влияния.

Синоптик отметил, что грядущий июнь на Русской равнине ожидается прохладным и «незабудковым» — средние температуры будут с трудом достигать климатической нормы. Такие условия, по его словам, могут привести к затяжному периоду неустойчивой погоды в начале лета. Метеонаблюдения продолжаются, прогнозы будут уточняться по мере приближения даты.

Эффектными видео молнии и грозы делятся жители Москвы и Подмосковья

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Дмитрова прошёл сильный грозовой фронт, сопровождавшийся интенсивным ливнем и выпадением града. Диаметр градин достигал примерно 0,5–1 сантиметра. Осадки сопровождались грозовой активностью и кратковременными порывами дождя повышенной интенсивности.

Милена Скрипальщикова
