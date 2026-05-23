Жителей Московского региона предупредили о снеге в конце мая

В Московском регионе в четверг местами возможен мокрый снег, однако до столицы он, по прогнозам, не дойдёт. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что грядущий июнь на Русской равнине ожидается прохладным и «незабудковым» — средние температуры будут с трудом достигать климатической нормы. Такие условия, по его словам, могут привести к затяжному периоду неустойчивой погоды в начале лета. Метеонаблюдения продолжаются, прогнозы будут уточняться по мере приближения даты.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Дмитрова прошёл сильный грозовой фронт, сопровождавшийся интенсивным ливнем и выпадением града. Диаметр градин достигал примерно 0,5–1 сантиметра. Осадки сопровождались грозовой активностью и кратковременными порывами дождя повышенной интенсивности.