Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 мая, 08:48

Москве придётся подождать тепла: «Часовой погоды» назвал сроки возвращения жары

Тишковец рассказал, когда в Москву вернётся потепление

Потепление в Москве и Подмосковье ожидается только с началом июня. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, 26 мая в столичном регионе сохранится прохладная и неустойчивая погода. Днём воздух прогреется примерно до +12…+15 градусов.

Также ожидаются кратковременные дожди и ветер 4–9 м/с. Местами его порывы могут усиливаться до 12 м/с.

«В последующие сутки погода будет ухудшаться, а похолодание усилится. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается нежарким и близким к норме», — отметил Тишковец у себя в Telegram-канале.

Синоптик добавил, что в ближайшее время погода будет облачной, хотя возможны неустойчивые прояснения. Таким образом, после резкого майского тепла в столицу пришёл более прохладный период. Возвращения устойчивого потепления москвичам придётся ждать до начала календарного лета.

