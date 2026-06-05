От генерал-полицмейстера до участкового: как менялась российская полиция за всё время существования

5 июня в России отмечается День образования российской полиции. Эта дата отсылает нас к эпохе Петра I, когда в 1718 году в Санкт-Петербурге появилась должность генерал-полицмейстера, а вместе с ней — и регулярная служба, следившая не только за преступниками, но и за порядком во всём городе. Life.ru решил рассказать, как полиция менялась от царской до современной системы!

Времена Петра I: первый генерал-полицмейстер

Антон Девиер: первый генерал-полицмейстер в Санкт-Петербурге. 27 мая 1718 года. Фото © ChatGPT

Когда сегодня говорят «полиция», чаще всего имеют в виду борьбу с преступностью, патрулирование улиц, охрану общественного порядка, работу участковых и следственно-оперативных групп. Однако в XVIII веке полиция занималась совсем другими вещами. В её ведении находились вопросы, которые сегодня распределены между разными ведомствами: коммунальными службами, пожарным надзором, административными органами и собственно полицией.

Первым санкт-петербургским генерал-полицмейстером стал Антон Девиер, сподвижник Петра I. С мая 1718 года в его задачи входило следить за тем, чтобы улицы были проезжими, дома строились по установленным правилам, пожары предотвращались, а жители соблюдали порядок. Полиция того времени была тесно связана с идеей регулярного государства. Для Петра I порядок на улицах был частью общего государственного проекта — если строится новая столица, то в ней должны быть чистые улицы, ясные правила, контроль за исполнением распоряжений и понятная система ответственности.

При этом важно понимать, что охрана порядка существовала на Руси и раньше. Были воеводы, местные формы надзора и исполнения распоряжений власти. Но до Петровских реформ эти функции не складывались в единую полицейскую систему в современном смысле. Пётр I, перестраивая государство по европейскому образцу, сделал порядок в городе отдельной задачей власти.

Имперская полиция XIX века

История российской полиции: полиция Российской империи в XIX веке. Фото © ChatGPT

В Российской империи полиция стала более сложной и разветвлённой. Её функции уже не ограничивались городским благоустройством, а постепенно перетекали в государственное управление. Полиция следила за общественным порядком, занималась розыском преступников, контролировала документы, наблюдала за соблюдением административных правил. При этом в имперской системе существовали разные структуры с разными задачами: городская полиция, сыскные подразделения, жандармерия, органы политического надзора.

Эта эпоха показала, что полиция может быть не только службой безопасности, но и инструментом управления обществом. Чем сложнее становилось государство, тем больше задач передавалось органам правопорядка. В то же время росла и бюрократическая сторона службы: отчёты, предписания, регистрация, надзор, ведомственное подчинение. Полиция становилась частью большой административной системы, где порядок понимался не только как отсутствие преступлений, но и как соблюдение правил, установленных государством.

После революции: полиция становится милицией

История российской полиции: Советская милиция после 1917 года. Фото © ChatGPT

Однако после 1917 года прежняя имперская полиция была упразднена. Новая власть отказалась от самого слова «полиция», потому что оно ассоциировалось со старым режимом. Вместо него (на третий день после Октябрьской революции) появилось другое название — милиция. Но многие базовые функции сохранились. Советская милиция охраняла общественный порядок, боролась с преступностью, занималась профилактикой правонарушений, контролировала соблюдение правил, работала с паспортным режимом, обеспечивала безопасность на улицах и в общественных местах.

Со временем милиция стала привычной частью советской повседневности. Образ участкового, постового, сотрудника уголовного розыска прочно вошёл в культуру, кино, литературу и городскую жизнь. При этом милиция, как и полиция в имперский период, оставалась частью государственной системы и выполняла не только правоохранительные, но и административные функции.

Постсоветская милиция

Ко Дню образования российской полиции 5 июня 2026 года: история постсоветской милиции в 1990-е годы. Фото © ChatGPT

После распада СССР милиция сохранила своё название, но оказалась в совершенно другой реальности. 1990-е годы стали для правоохранительной системы тяжёлым периодом: выросла уличная и организованная преступность, изменились экономические отношения, появились новые формы мошенничества, усилилась социальная нестабильность.

Милиции пришлось работать в условиях, к которым старая советская система не была полностью готова. Менялось законодательство, перестраивались органы власти, формировались новые представления о правах граждан, собственности, предпринимательстве и частной жизни. В 2000-е годы всё заметнее становился запрос на реформу органов внутренних дел. Общество ожидало большей открытости, профессионализма и ответственности. Государство в свою очередь стремилось обновить правовую базу и структуру службы.

В 2011 году в России вступил в силу закон «О полиции», и милиция была переименована в полицию. Это стало одним из самых заметных символов реформы МВД. Возвращение старого названия не означало простого возврата к дореволюционной системе. Современная полиция — это уже не петровская служба городского благоустройства и не имперская административная полиция XIX века, а правоохранительный орган, работающий в современной правовой системе, с другими задачами, технологиями и общественными ожиданиями.

Реформа сопровождалась переаттестацией сотрудников, обновлением нормативной базы, изменением подходов к службе. Формально изменилось многое: название, закон, требования к сотрудникам, структура полномочий. Но главная задача осталась прежней. Сегодня же полиция работает в мире, который сильно отличается не только от XVIII века, но и от советского периода. Времена меняются, преступления вместе с ними. Но главное — нас есть кому защищать! А ещё недавно Life.ru писал о том, почему споры о последнем императоре не заканчиваются больше века!