Гигантский шар посреди болот: зачем СССР спрятал в лесу объект размером с пятиэтажку

В глухом лесу на границе Тверской и Московской областей почти 40 лет стоял гигантский белый шар размером с пятиэтажный дом. Его находили случайно, к нему ехали через болота и бездорожье нарочно, а внутри слышали странное эхо, будто объект разговаривал сам с собой. Одни считали его частью секретной военной программы СССР, другие рассказывали про НЛО. Но что это было на самом деле?

Объект, который появился будто из ниоткуда

Таинственный шар среди болот и деревьев под Дубной. Откуда он появился? Фото © Wikipedia / Журавлик

Впервые о загадочном шаре возле деревни Игнатово заговорили ещё в начале 1980-х. Огромная белая сфера стояла прямо посреди леса без дорог, без инфраструктуры, без каких-либо опознавательных знаков. Казалось, будто её просто сбросили с неба. Диаметр конструкции составлял около 18 метров. Шар был изготовлен из стеклопластика и состоял из многослойных панелей. Снизу его словно «срезали», а сам объект крепился к земле металлическими элементами.

Главная странность заключалась даже не в размерах, а в месте появления. До ближайших нормальных дорог — километры грязи и болот. Протащить такую конструкцию через лес практически невозможно даже сегодня. Поэтому десятилетиями существовала самая популярная легенда: шар якобы перевозили вертолётом, но во время транспортировки оборвался трос и объект рухнул прямо в лесу. Правда, эта версия плохо объясняла, почему сфера была надёжно закреплена у земли.

Внутри шара происходило нечто странное

Внутри шара под Дубной: акустический эффект и странные ощущения. Фото © Wikipedia / Журавлик

Настоящую славу объект получил благодаря своей акустике. Попадая внутрь, люди слышали необычные отражения звука. Любой шёпот превращался в объёмный гул, шаги начинали «бегать» по стенам, а обычный хлопок разносился эхом так, будто внутри спрятан огромный концертный зал. Туристы рассказывали, что внутри шара сложно определить источник звука. Казалось, будто он перемещается по стенам и потолку. Из-за этого место быстро обросло мистическими историями.

В интернете писали про секретные эксперименты СССР, испытания неизвестного оружия и даже «законсервированный инопланетный объект». Некоторые уверяли, что шар влияет на самочувствие и вызывает тревогу. На деле всё объяснялось проще: идеально сферическая форма создавала необычное отражение звуковых волн. Но именно эта особенность сделала объект культовым среди сталкеров, фотографов и путешественников. В 2012 году внутри шара даже устроили акустический концерт. Музыканты играли на гитарах, баяне и флейте, а слушатели сидели прямо на земле внутри гигантской сферы.

Так что это было на самом деле?

Радиопрозрачный купол или НЛО? Тайна гигантского шара. Фото © Wikipedia / Matt Crypto

Самая правдоподобная версия появилась только спустя десятилетия. По словам инженеров и бывших участников проекта, шар был радиопрозрачным куполом — специальным укрытием для антенн радиолокационных станций. Такие конструкции использовались в советской оборонной промышленности для защиты оборудования от осадков и ветра. Но позже выяснилось ещё кое-что интересное.

В 1980-х рядом с этим местом якобы собирались строить экспериментальный посёлок для сотрудников оборонной отрасли. Проект курировали структуры, связанные с ЦКБ «Алмаз». Сам шар хотели превратить в необычный киноконцертный зал или общественное пространство. Но СССР распался, проект закрыли, а гигантская сфера осталась посреди леса — забытая всеми. Именно поэтому вокруг объекта долго не было никакой официальной информации. Документы либо потерялись, либо никогда не публиковались в открытом доступе.

Туристы уничтожили легенду

Конец легенды: что стало с гигантским шаром в лесах России. Фото © Wikipedia / mikeseryakov

Много лет шар оставался одной из самых необычных заброшенных достопримечательностей России. К нему ехали на внедорожниках, квадроциклах и даже зимой по льду. Но популярность сыграла с объектом злую шутку. Со временем туристы начали вырезать в стенах дополнительные отверстия, оставлять мусор и устраивать внутри экстремальные фотосессии.

В какой-то момент ради эффектных кадров в конструкции сделали огромный проём, чтобы внутрь мог заехать автомобиль. После этого шар начал трескаться. А зимой 2021 года объект окончательно разрушился. По одной из версий, причиной стали резкие перепады температуры. По другой — повреждённая конструкция просто не выдержала нагрузку. В итоге сфера буквально распалась на части, как гигантская скорлупа. Так закончилась история одного из самых загадочных объектов позднего СССР.

Почему люди до сих пор обсуждают шар под Дубной

Заброшенная сфера в лесу: следы советских инженерных экспериментов. Фото © Wikipedia / mikeseryakov

Хотя от легендарной сферы остались только обломки, интерес к ней не исчез. Во многом потому, что это был идеальный символ советской эпохи — огромный, странный, технологичный и почти полностью засекреченный. Без табличек, объяснений и архивных записей. Такие объекты всегда рождают мифы. Особенно когда они стоят посреди болот и выглядят так, будто прилетели с другой планеты.