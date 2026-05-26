Настоящий Дракула: кем был Влад Цепеш и почему его имя стало символом для всех вампиров

26 мая поклонники готической литературы отмечают Всемирный день Дракулы. Именно с датой публикации романа Брэма Стокера в 1897 году связывают современный культ этого неоднозначного, но очень известного персонажа. Однако мало кто знает, что за литературным графом стоит не вымысел автора, а целый исторический феномен, фольклор, средневековая пропаганда и викторианские страхи. Life.ru рассказывает историю жизни реального Дракулы, который, конечно, не был вампиром, зато запомнился как правитель Валахии XV века, чья жестокая репутация пережила его самого и спустя столетия стала частью одного из самых известных мифов массовой культуры!

Кто такой Влад III Цепеш?

Граф Дракула: история жизни всемирно известного вампира из Валахии XV века. Фото © Wikipedia

Реальный Дракула — это Влад Дракула, или Влад III Цепеш, правитель Валахии, исторической области на территории современной Румынии. Он родился около 1431 года в Сигишоаре и правил Валахией с перерывами: в 1448 году, затем в 1456–1462 годах и снова недолго в 1476 году. Его прозвище Цепеш происходит от румынского Țepeș — «сажатель на кол», а имя Дракула связано не с вампирами, а с его отцом Владом II Дракулом. Влад II состоял в ордене Дракона, рыцарском объединении, созданном для борьбы с Османской империей, отсюда Drăculea — «сын Дракула» или «сын Дракона». Отсюда и произошла теперь уже ставшая эпонимом фамилия вампира из книги Брэма Стокера. Но всё же вернёмся к самому Цепешу.

Детство Влада прошло на фоне борьбы между Венгрией, Османской империей и валашской знатью. В 1442 году Влад и его младший брат Раду были отправлены заложниками ко двору османского султана Мурада II, чтобы гарантировать лояльность их отца. Позднее отец Влада и его старший брат были убиты, а сам Влад всю жизнь боролся за власть в Валахии и за сохранение её самостоятельности между более сильными соседями. В румынской истории Влад Цепеш часто предстаёт не только тираном, но и суровым правителем, защищавшим страну от османского давления. Однако в немецкоязычной и западноевропейской традиции его образ быстро стал куда мрачнее: жестокий воевода, казнивший врагов устрашающими способами, оказался идеальным героем для страшных рассказов позднего Средневековья. Но действительно ли Дракула был таким жестоким?

Почему Влада Цепеша считали особенно жестоким?

Настоящий Дракула: кем был Влад III Цепеш и почему его боялись современники. Фото © Wikipedia / Markus Ayrer

Наверное, основной причиной для такого яркого амплуа Влада является его известная практика казней через сажание на кол. По данным историков, именно в период своего основного правления он совершал те действия, за которые получил прозвище «Цепеш». Правитель применял такую казнь против внешних и внутренних врагов, а в 1462 году, отступая перед османскими войсками, оставил поле с тысячами насаженных на колья тел как предупреждение преследователям. Но важно понимать исторический контекст: XV век был временем войн, нестабильных границ, междоусобиц и демонстративного насилия как инструмента власти. Влад не был «единственным жестоким правителем» своей эпохи, но его репутация стала необычайно громкой из-за ранней печатной пропаганды. Немецкие памфлеты о нём начали распространяться в Центральной Европе уже в конце XV века: Баварская государственная библиотека хранит инкунабулы Dracole Wayda из Нюрнберга около 1488 года и Аугсбурга 1494 года, где Влад изображался как варварский правитель.

Эти памфлеты стали частью политической и культурной борьбы за память о Владе. Особенно важную роль в очернении его имени сыграли саксы Трансильвании, с которыми Влад конфликтовал, а также то, что появление печатного станка позволило сделать ужасы о нём массовым «бестселлером» своего времени. Поэтому рассказы о казнях, пытках и пиршествах среди трупов нельзя считать точным протоколом событий: часть сведений основана на реальных практиках устрашения, а другая часть — на преувеличениях и враждебной пропаганде.

Славянская традиция тоже сохранила рассказы о Дракуле, но иногда они выглядят более неоднозначно. В древнерусском «Сказании о Дракуле-воеводе» он показан одновременно жестоким, умным, властным и склонным к страшным «урокам» для подданных и послов. Это не делает его мягче, но показывает, что ранние источники воспринимали Влада не просто как чудовище, а как фигуру на границе между правителем, тираном и легендарным персонажем. Так было ли что-то мистическое в фигуре жестокого правителя?

Был ли Влад Цепеш вампиром в прямом смысле?

Граф Дракула: был ли реальный Влад Цепеш вампиром и почему именно он стал прототипом для героя Брэма Стокера? Отец Влада, Влад Дракул. Фото © Wikipedia

Исторических доказательств того, что Влад Цепеш считался вампиром при жизни, нет. Его связь с кровью и ужасом возникла из-за реальных и приписанных ему казней, а не из-за поверий о мертвеце, пьющем кровь. Само прозвище «Цепеш», как мы уже рассказали, связано с казнью, а имя «Дракула» с отцовским титулом и орденом Дракона. Вампиром Дракула стал благодаря литературе. Исследователи подчёркивают, что Стокер не изобрёл вампира как образ: до него в английской литературе уже были «Вампир» Джона Полидори и «Кармилла» Шеридана Ле Фаню. Но именно Брэм сделал имя Дракулы почти синонимом вампира, соединив восточноевропейский фольклор, готический роман, страх перед «чужим» и образ древнего аристократа, вторгающегося в современную Британию.

Связь между Владом и графом Дракулой стоит делить на два. В заметках Стокера действительно есть упоминания о неком правителе, но исторический источник, из которого он взял это имя, содержал в основном само прозвище, а не подробное описание жестоких деяний Влада. Так что убедительных доказательств, что Стокер использовал именно биографию Цепеша, нет. Так как же появился всемирно известный вампир?

Как Брэм Стокер создал графа Дракулу?

Как Брэм Стокер превратил имя Дракулы в символ вампиров после выхода романа в 1897 году? Фото © Wikipedia

Следует понимать, Брэм Стокер — не историк, а писатель. Розенбаховский музей и библиотека хранит более 100 страниц планов, ранних сюжетных идей и исследовательских записей, собранных примерно за семь лет работы над книгой. Роман вышел в 1897 году и был построен как сборник дневников, писем, газетных заметок и документов. Такой формат создавал эффект достоверности: читатель будто видел не сказку, а собранное досье о сверхъестественном преступлении. «Дракула» отражал тревоги поздневикторианской Британии: столкновение науки и суеверия, страх перед Восточной Европой, темы заражения, сексуальности, иммиграции и угрозы «старого» аристократического мира современному Лондону.

Имя Влада Цепеша стало для Стокера идеальным инструментом. Оно звучало старинно, чуждо и демонически. Но литературный граф — это лишь собирательный образ, где есть следы Влада Цепеша, балканских и восточноевропейских легенд о вампирах, английской готической традиции, образа харизматичного аристократа-злодея и викторианского страха перед тем, что цивилизованный мир может оказаться бессилен перед древним злом.