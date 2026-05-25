Женщина, которую не убила Арктика: как Ада Блэкджек 703 дня выживала на острове Врангеля

В августе 1923 года к берегу острова Врангеля подошло спасательное судно «Дональдсон». Команда ожидала увидеть полярников, которых нужно было забрать домой. Но навстречу спасателям вышла измождённая женщина с кошкой по кличке Вик. Четверо мужчин, отправившихся «покорять» Арктику, погибли или пропали без вести во льдах. Выжила только Ада Блэкджек, 25-летняя швея из Аляски, которая изначально даже не должна была становиться героиней этой истории. Life.ru рассказывает леденящую душу историю выживания в Арктике!

Кто такая Ада Блэкджек и как она оказалась в Арктике?

Ада Блэкджек, выжившая участница экспедиции на остров Врангеля. Фото © Wikipedia / Vilhjalmur Stefansson

Ада родилась в 1898 году в поселении Спрус-Крик на Аляске. Когда девочке было восемь лет, мать отправила её в Ном, небольшой город на западном побережье Аляски, который в начале XX века был одним из центров золотой лихорадки. Там девочку воспитывали методистские миссионеры: она научилась читать, писать, готовить и шить. Эта деталь потом окажется судьбоносной, поскольку возьмут Аду в экспедицию только как швею. Но до этого ещё далеко.

В 16 лет Ада вышла замуж за Джека Блэкджека. Брак оказался неудачным: муж бросил её, а из трёх детей выжил только сын Беннет, страдавший хроническим туберкулёзом. Денег не было, и Ада была вынуждена отдать мальчика в приют, надеясь заработать и забрать его обратно. Тогда ей и предложили $50 в месяц за работу в арктической экспедиции. Для молодой мамы эта сумма казалась спасением и возможностью вернуть себе ребёнка. Правда, в итоге всё сложилось так, что Ада была единственной женщиной и представительницей народа инупиатов в команде. Но что это за экспедиция?

Зачем людей отправили на остров Врангеля?

Остров Врангеля стал ледяной ловушкой для экспедиции 1921 года, из которой живой вернулась только Ада Блэкджек. Фото © Wikipedia / Internet Archive

Идея экспедиции принадлежала знаменитому исследователю Вильялмуру Стефанссону. Он продвигал образ «дружественной Арктики» и считал, что Север не так страшен, как о нём думают. Остров Врангеля интересовал его не только как географическая точка, но и как политический трофей: постоянное поселение, по его расчёту, могло укрепить территориальные претензии Канады или Великобритании.

Но сам Стефанссон на остров не поехал. Вместо него отправились канадец Аллан Кроуфорд и трое американцев: Лорн Найт, Фред Маурер и Милтон Галле. С ними были Ада и кошка Виктория, сокращённо Вик, которую участники считали талисманом. 9 сентября 1921 года группа вышла к острову Врангеля, а через неделю оказалась на месте. Кстати, остров Врангеля вовсе не маленький клочок суши. Сегодня это часть природного объекта ЮНЕСКО: сам остров занимает около 7608 квадратных километров, где находится одна из важнейших арктических экосистем, крупнейшие лежбища тихоокеанского моржа и одна из самых высоких плотностей родовых берлог белого медведя. То есть Аду отправили не просто «на холодный остров», а в одно из самых суровых мест планеты.

Почему экспедиция быстро превратилась в ловушку?

Экспедиция на остров Врангеля: четверо мужчин пропали, а единственной выжившей стала Ада Блэкджек. Фото © Wikipedia / Vilhjalmur Stefansson

Почему экспедиция быстро превратилась в ловушку? Всё дело в том, что людей отправили с запасами примерно на полгода, рассчитывая, что дальше они смогут охотиться и дождутся судна снабжения. Но Арктика быстро показала, насколько опасны такие расчёты. Дичи оказалось меньше, чем обещали, запасы быстро кончались, а спасательное судно летом 1922 года так и не смогло пробиться через льды.

Психологическое давление тоже нарастало. Ада боялась белых медведей, скучала по сыну, чувствовала себя чужой среди мужчин и временами не справлялась с работой. Реакция команды была жестокой: её унижали, лишали еды, оставляли на морозе и даже привязывали к флагштоку. Эта часть истории важна, поскольку легенда о «героине Арктики» не должна умалчивать ничего из того, что происходило.

К началу 1923 года ситуация стала критической. Лорн Найт заболел цингой, продовольствия не хватало, а надежда на быстрый приход судна исчезала. В январе Кроуфорд, Маурер и Галле решили идти по льду к Сибири, чтобы попытаться привести помощь. Они ушли с собаками и больше не вернулись.

Как Ада выживала одна на протяжении 703 дней?

Дневник Ады Блэкджек: подробности её борьбы за жизнь на острове Врангеля. Фото © Wikipedia / Vilhjalmur Stefansson

После ухода трёх мужчин на острове остались Ада, тяжелобольной Найт и кошка Вик. Найт слабел, а Ада, которая до экспедиции не была охотницей, фактически взяла на себя работу целого лагеря. Она училась стрелять, ставить ловушки, добывать птиц и песцов, собирать яйца, укреплять палатку, следить за медведями и ухаживать за больным человеком, который нередко был с ней груб.

23 июня 1923 года Найт умер. У Ады не хватило ни сил, ни, вероятно, душевного ресурса вынести его тело из спального мешка. Она закрыла его деревянными ящиками, чтобы до тела не добрались животные, и перебралась в другую палатку. Вскоре девушка соорудила безопасное жилище и наблюдательный пункт. Ада буквально без теоретических и практических знаний мастерила печь из пустых керосиновых банок, строила лодки из кожи и дерева, охотилась на тюленей, ловила песцов и продолжала шить. При этом у неё самой появлялись признаки цинги, патроны заканчивались, а до материка были сотни километров льда, воды и тумана.

Что случилось после спасения?

Спасательный экипаж судна «Дональдсон» 20 августа 1923 года: спасение Ады Блэкджек. Фото © Wikipedia

20 августа 1923 года туман расступился, и Ада увидела судно. На остров прибыл Гарольд Нойс с экипажем. Спасатели быстро поняли страшную правду: Ада — единственная выжившая из всей команды. На острове она провела 703 дня. Однако возвращение не стало счастливым финалом. Да, пресса называла её героиней. Но вместе с восхищением появились слухи, подозрения и попытки использовать её историю. Стефанссон заработал на книге о катастрофической экспедиции, в том числе опираясь на её материалы, однако Ада обещанных роялти не получила и большую часть жизни оставалась небогатой.

Но было и хорошее: сына она всё-таки забрала и отвезла лечиться в Сиэтл. Позже у неё родился второй сын, Билли Блэкджек Джонсон. Сама Ада ещё долго жила тихо, без желания превращать своё выживание в публичный спектакль. Она умерла 29 мая 1983 года в возрасте 85 лет и похоронена в Анкоридже. Как вам эта история? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал о трагических судьбах дочерей Ивана Грозного. В статье мы разобрались: сколько дочек у него было на самом деле, какие мифы существуют вокруг царской семьи и почему ни одна из девушек не пережила отца!