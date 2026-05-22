Девушка, которая не хотела сидеть дома: Как Нелли Блай одна объехала мир за 72 дня и стала легендой

В XIX веке женщины редко позволяли себе дерзость и яркость. Им отводили понятную роль: дом, семья, скромность и молчание. Но журналистка Нелли Блай не собиралась жить по чужому сценарию. Она писала острые тексты, спорила с редакторами, бросала вызов чиновникам, а однажды совершила то, что навсегда вошло в историю. Life.ru решил вспомнить историю о том, как женщина в одиночку объехала мир за 72 дня и стала легендой!

Кто такая Нелли Блай?

Настоящее имя Нелли — Элизабет Джейн Кокран. Она родилась 5 мая 1864 года в Пенсильвании и была одной из 15 детей в семье. Первые годы её жизни не выглядели как начало биографии будущей знаменитости: обычный городок, большая семья, отец, который сумел подняться от мельника до помощника судьи. Но после его смерти всё резко рухнуло. Мать вышла замуж во второй раз, и новый муж оказался человеком жестоким, пьющим и опасным. Семья потеряла прежнюю устойчивость, а юная Элизабет очень рано увидела, что бедность и бесправие — это не абстрактные слова из газет, а реальность, в которой женщинам приходится выживать.

Девушка мечтала стать учительницей, но денег на образование не хватало. Потом семья переехала в Питтсбург, Элизабет пыталась найти работу, но очень скоро поняла, что мужчинам даже без особого образования открыты двери, а женщине постоянно предлагают одно и то же — смириться. Именно с этого несогласия началась история, о которой помнят до сих пор.

Как одно письмо в газету изменило жизнь Нелли

Однажды Элизабет прочитала в газете колонку, где автор рассуждал, что женщинам не место в профессии: мол, их главная задача заключается в содержании дома, мужа и детей. Для многих читательниц это была бы просто статья, но только не для Кокран. Возмутившись публикацией, она отправила в редакцию резкий ответ. Это был текст человека, который умеет бить словом точно в цель. Редактора письмо впечатлило.

Так 19-летняя девушка получила шанс писать для газеты. А вместе с ним появился и псевдоним — Нелли Блай. Сначала девушка писала о том, что видела вокруг: о женщинах, которым нужны нормальные рабочие места, о фабриках, где трудятся в тяжёлых условиях, о несправедливости, которую общество предпочитает не замечать. Но чем громче звучали её тексты, тем сильнее нервничало руководство редакции. Совсем скоро Нелли предложили уйти в «безопасные» темы: мода, культура, светская хроника. Однако Блай хотела не украшать реальность бантиками, а показывать всё так, как есть на самом деле.

Почему её прозвали «леди Сенсация»

Нелли Блай не умела быть удобной. Она поехала в Мексику и стала писать о коррупции, бедности и жизни рабочих. Местным властям такие репортажи быстро надоели: журналистку объявили нежелательной персоной и фактически выдавили из страны. Вернувшись в США, Блай снова взялась за острые темы. Но и в Питтсбурге ей стало тесно. Тогда она отправилась в Нью-Йорк, почти без денег, но с очень ясным пониманием: ей нужны большая газета и большие расследования.

Четыре месяца она пыталась пробиться в редакции. Потом случилась встреча с Джозефом Пулитцером, газетным магнатом, который понимал силу сенсации лучше многих. И Блай предложила ему идею, от которой нормальный редактор побледнел бы: притвориться психически больной, попасть в лечебницу и увидеть изнутри, что там происходит с пациентами. Но то, что сделало её знаменитой, произошло гораздо позже.

Зачем Блай решила объехать Землю быстрее героя Жюля Верна?

В 1889 году она решила превратить роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» в реальный эксперимент. Если вымышленный Филеас Фогг смог обогнуть планету за 80 дней, то почему настоящая журналистка не может сделать это быстрее? 14 ноября 1889 года Нелли Блай поднялась на борт парохода Augusta Victoria и отправилась из Нью-Джерси в путешествие, за которым вскоре следила вся страна. Она ехала на кораблях и поездах, пользовалась рикшами, сампанами, лошадьми и другими видами транспорта. Финальный результат составил 72 дня 6 часов 11 минут 14 секунд.

По дороге она даже встретилась с самим Жюлем Верном. Писатель, по данным пересказов, относился к её затее с уважением, но без полной уверенности в успехе. Его можно понять, поскольку в романе всё было выстроено как приключенческая машина, а в реальной жизни существовали задержки, погода, расписания, границы, болезни и мужской скепсис. Но Блай привыкла к тому, что в женщин никто не верит. А потому даже мнение Жюля Верна её не волновало.

25 января 1890 года журналистка вернулась домой. Она не просто побила условный рекорд Филеаса Фогга, но и доказала, что женщина может быть не пассажиркой чужой истории, а главным действующим лицом. Блай встречали как звезду. Её именем называли товары, поезда, лошадей. Теперь Нелли была символом новой женщины: самостоятельной, дерзкой, профессиональной и опасной для всех, кто привык решать за неё. А что было после?

Что было потом?

После кругосветной славы Нелли Блай стало труднее заниматься прежними расследованиями, поскольку её слишком хорошо знали. В 1895 году журналистка вышла замуж за промышленника Роберта Симана, который был значительно старше девушки. После его смерти Блай занялась бизнесом и возглавила предприятие по производству металлических изделий. И как вы понимаете, она снова всё делала по-своему. Нелли вникала в процессы, предлагала технические решения и получила патенты на изобретения. Но бизнес не выстоял: мошенничество сотрудников и финансовые проблемы разрушили дело.

После этого Блай вернулась туда, где всегда была сильнее всего, — в журналистику. Во время Первой мировой войны она работала военным корреспондентом. Позже писала о женщинах, детском труде, коррупции, бедности и социальной несправедливости. То есть снова занималась тем, с чего начинала: говорила о людях, которых власть и общество предпочитали не замечать.

Нелли Блай умерла 27 января 1922 года от последствий пневмонии. Ей было всего 57 лет. Но за эту недолгую по современным меркам жизнь она оставила больше, чем многие известные личности. Нелли всегда была предана своему делу, работала с дисципиной, самоотдачей и страстью. А главное, она не боялась говорить о том, что общество предпочитало не замечать.