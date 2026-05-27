Проклятые координаты: Топ-8 адресов Петербурга, где реально можно встретить призрака Оглавление Михайловский замок (ул. Садовая, 2) Квартира Григория Распутина (ул. Гороховая, 64) «Лестница дьявола» (ул. Гороховая, 57 / наб. Фонтанки, 81) Смоленское кладбище (ул. Камская, 24) Дом Пиковой дамы (ул. Малая Морская, 10) Кунсткамера (Университетская наб., 3) Обводный канал (Охватывает четыре района Питера: от Александро-Невской лавры (устье Невы) до реки Екатерингофки) Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2) 27 мая Санкт-Петербург отмечает день рождения! Этот город неспроста называют не только культурной столицей, но и самым мистическим местом России. Здесь призраки — это не легенда, а часть истории. И мы собрали адреса, где их видят до сих пор. 27 мая, 05:00

Санкт-Петербург — не просто город музеев, дворцов и белых ночей. Это место, где история буквально проступает сквозь стены. Где туман над Невой кажется слишком плотным, а старые здания будто хранят не только воспоминания, но и чьё-то присутствие. 27 мая Петербург празднует день своего основания. В 2026 году будет 323 года. Но что скрывает лоск дворцовых площадей и блеск памятников архитектуры былой империи?

Город на костях построен на болоте и, как и герои русской классики, пропитан драмами, тайнами и памятью о множестве тяжёлых судеб жителей Петербурга. Некоторые из них не всегда находят покой. Не зря Питер называют одним из самых мистических городов России. Здесь веками рассказывают о призраках, которые появляются в одних и тех же местах, будто привязанные к своим историям. Их видят случайные прохожие, о них шепчутся экскурсоводы, их боятся и одновременно ищут туристы. В честь дня города Санкт-Петербурга мы решили собрать точные адреса Северной столицы, где странности происходят чаще всего и где, по словам очевидцев, можно столкнуться с тем, что не объяснить логикой. Хотите проверить свои нервы на прочность? Тогда запоминайте эти адреса.

Михайловский замок (ул. Садовая, 2)

Фото © Wikipedia / Andrew Shiva

Есть в Петербурге места, где история не просто помнится — она не отпускает. Михайловский замок как раз такой. Он будто застрял в той самой ночи 1801 года, когда здесь оборвалась жизнь Павла I. Император сам строил этот замок как убежище, как крепость, где ему будет безопасно. Но именно здесь его и настигла смерть. И с тех пор, кажется, он так и не ушёл.

По ночам в залах и коридорах замка слышат шаги — не резкие, не пугающие, а глухие, тяжёлые, будто кто-то ходит не спеша по своим владениям. Иногда ощущение становится почти физическим: будто за спиной кто-то стоит и наблюдает. А в окнах, особенно в глубине двора, время от времени замечают странный огонёк. Он появляется ненадолго, будто кто-то идёт с зажжённой свечой, проверяя пустые комнаты. Говорят, это император Павел I ходит, словно всё ещё ищет покой, которого так и не получил.

Квартира Григория Распутина (ул. Гороховая, 64)

Дом на Гороховой кажется обычным, пока не узнаешь, кто здесь жил. В начале XX века в квартире на третьем этаже собирались люди, от которых зависела судьба империи. Министры, генералы, епископы — все шли к Распутину. Эту квартиру называли «Звёздной палатой» потому, что именно здесь решались вопросы, которые не обсуждали вслух. И именно отсюда он ушёл в свою последнюю ночь — в Юсуповский дворец, где его убили.

Но, по словам жильцов, он вернулся. Призрак Распутина в своей квартире совсем не такой, каким его привыкли представлять. Его не боятся, старец редко шалит, но порой трогает жильцов. Говорят, Распутин может даже «подшутить», особенно над женщинами. Если мужчин старец просто хлопает по плечу, то дам любит приобнимать. И это не всё удивительное! Дом с квартирой Распутина находится рядом с ещё одним мистическим местом Санкт-Петербурга по адресу ул. Гороховая, 57.

«Лестница дьявола» (ул. Гороховая, 57 / наб. Фонтанки, 81)

Фото © VK / Irina Alipova

Если Петербург и хранит где-то настоящий разлом между мирами, то это здесь. Ротонда выглядит почти невинно — старый подъезд, закруглённая лестница, стены, исписанные желаниями старых якобы мистиков и экстрасенсов. Но атмосфера внутри совсем другая — воздух становится плотнее, звук глохнет, шаги отдаются иначе.

Ротонду на Гороховой ещё называют «лестницей дьявола». По легендам, внизу, в подвале, когда-то покончил с собой человек — и его дух до сих пор мается в стенах. Но это лишь часть истории. Говорят, здесь проходили тайные собрания масонов и бывал сам Распутин. Здесь в разное время собирались те, кто искал «другую сторону». И иногда, особенно в тишине, туристам и охотникам за острыми ощущениями кажется, что это место действительно работает как портал в иной мир.

Смоленское кладбище (ул. Камская, 24)

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Смоленское кладбище живёт своей жизнью, особенно ночью. По словам очевидцев, там появляются слабые, блуждающие огоньки, будто кто-то ходит между могил. Их видят нечасто, но всё же видят. Другие говорят, что погост хранит тени монахов, которые появляются в глубине аллей. Они не пугают, не приближаются, просто существуют рядом как часть пространства.

Часовня Ксении Петербургской — это вообще отдельная история. Люди приходят туда с просьбами, с болью, с надеждой. И многие уверены: здесь их слышат. Это место, где граница между живыми и ушедшими становится тоньше, чем обычно.

Дом Пиковой дамы (ул. Малая Морская, 10)

Фото © Wikipedia / Aervin

С виду это просто обычный особняк в центре города. Но за его стенами прячется одна из самых известных мистических историй Петербурга. Здесь жила княгиня Наталья Голицына — женщина с тяжёлой судьбой и странной репутацией. Именно она стала прообразом пушкинской графини.

Легенда говорит, что в молодости она проиграла огромные деньги и, чтобы спастись, обратилась к графу Сен-Жермену. Он открыл ей тайну трёх карт — тройка, семёрка, туз. С тех пор эта история не отпускает дом. Легенда гласит, что дух властной княгини до сих пор бродит по зданию, а её мистический «пиковый» образ способен исполнять желания или карать за ошибки при вызове.

Кунсткамера (Университетская наб., 3)

Фото © ТАСС / Белинский Юрий

Днём — музей. Ночью — совсем иное место. Сотрудники не любят говорить об этом вслух, но истории передаются из смены в смену. По слухам, до сих пор по залам бродит дух великана Николя, человека ростом больше двух метров, служившего Петру I. После революции его череп исчез, и с тех пор его «ищут».

Есть и другая фигура — Мария Гамильтон. Её судьба закончилась казнью, а голова долгое время хранилась здесь. По легенде, она до сих пор «возвращается» и пугает посетителей, нарочно хихикая. Но и сами экспонаты не такие неподвижные, как хочется в это верить. Банки с заспиртованными телами то и дело немного смещаются. Также охрана часто рассказывает, что по ночам слышны шаги, шёпот, лёгкое движение там, где не должно быть никого.

Обводный канал (Охватывает четыре района Питера: от Александро-Невской лавры (устье Невы) до реки Екатерингофки)

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Есть в Петербурге линия, которая тянет за собой всё тяжёлое, — Обводный канал. С ним связывают десятки историй о самоубийствах людей, которых будто «тянуло» к воде. Вдоль канала словно не по совпадению выстроилась странная концентрация необычных мест: три психиатрические больницы, тёмные дворы, дома культуры и просто старые здания с пустыми окнами. Здесь редко говорят о конкретных призраках. Но почти все, кто бывал ночью где-то вдоль канала, отмечают ощущение давления. Словно кто-то злобно смотрит.

Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Говоря о мистике в Санкт-Петербурге, невозможно не упомянуть главную достопримечательность Северной столицы — Эрмитаж. Да, даже главный музей страны тоже в списке. В тишине залов, когда гаснет свет и остаётся только полумрак, здесь тоже появляются фигуры.

Говорят, именно императрицу Екатерину II видят чаще всего — облачённую в светлое платье с лёгким запахом ландышей. Она будто проходит по залам, где когда-то устраивала балы. Следующий призрак — совсем другой по характеру. Николай I строгий, молчаливый, он появляется в Галерее 1812 года, словно проверяет своих офицеров.

И есть ещё Дама в белом. Не Екатерина, просто сущность без имени и без истории. Говорят, она появляется внезапно: в отражении, в тени колонн, на границе взгляда. И именно её боятся больше всего. Потому что о Даме в белом почти ничего не известно.

И вот в этом весь Петербург. Он не пытается впечатлить дешёвыми эффектами. Город вот уже более 300 лет просто живёт своей жизнью, помня и бережно храня своё прошлое. В День города туристы любят гулять по улицам и наслаждаться красотой архитектуры и атмосферой праздника. Но стоит свернуть с привычных маршрутов, и Санкт-Петербург начинает показывать другое лицо. Более тёмное, более глубокое. Настоящее. Испугались или всё же рискнули бы оказаться в этих местах в тёмное время суток?

Авторы Карина Морозова