Зачем русские плюют через плечо и стучат по дереву? Древний ритуал, который используют даже скептики

У каждого из нас не раз случался разговор, при котором мы стучали по дереву или плевали через плечо, добавляя на автомате «Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!». Было такое? Этот ритуал настолько вшит в наше сознание, что мы даже не задумываемся, почему используем именно такие методы для защиты от сглаза. Так откуда же взялась традиция? Life.ru рассказывает, почему мы стучим по дереву именно три раза, зачем плюём через левое плечо и кто такой анчутка.

Зачем русские плюют через левое плечо

Итак, зачем же мы три раза плюём через левое плечо? Одна из старинных народных версий объясняет этот обычай так: в древности люди верили, что у каждого человека на плечах сидят духи. Справа, как правило, добрый защитник, ангел-хранитель. А вот слева место для злого духа или маленького бесёнка, который искушает человека и завидует его удаче. В русской народной традиции такого бесёнка иногда называли «анчуткой». Считалось, что он подслушивает человеческие слова, особенно хвастовство и радостные новости. Стоит человеку сказать что-то хорошее, как нечистая сила может начать вредить: «сглазить» удачу, испортить планы, навлечь неприятности.

Чтобы обмануть или отогнать злого духа, человек трижды плевал через левое плечо. Слюна в народной магии воспринималась как защитное средство. Плевок был символическим ударом по нечистой силе — мол, не лезь, не порть, не завидуй! А как часто вы используете такой метод защиты от сглаза? Или вы стучите по дереву? А вы знаете, почему мы вообще по нему стучим? И если стучать, то по какому именно... Сейчас всё объясним!

Как стук по дереву защищал наших предков от бед?

Со стуком по дереву связано сразу несколько объяснений. По одной версии, стук должен был заглушить сказанные человеком слова. Если кто-то похвастался удачей, громкий стук будто бы мешал злому духу услышать это хвастовство. Человек стучит, произносит «тьфу-тьфу-тьфу», ставя защиту от сглаза.

По другой версии, дерево считалось домом добрых духов. В языческих представлениях славян лес, деревья, рощи были связаны с живой силой природы. Постучать по дереву три раза означало разбудить добрых духов и попросить у них защиты. Человек словно обращался к дереву: помоги, укрой, сохрани от беды. Именно поэтому дерево в этом ритуале играет особую роль. Но почему стучать по дереву нужно именно три раза?

Почему плюют через плечо и стучат по дереву три раза

Обычно по дереву стучат трижды, но почему? Дело в том, что число три во многих культурах считается сакральным. В дохристианской традиции оно могло связываться с представлениями о трёх мирах: мире мёртвых, мире людей и мире богов. После принятия христианства тройка стала ассоциироваться со Святой Троицей. Так языческий обычай постепенно переплёлся с христианскими символами.

Старый ритуал не исчез, а просто получил новые смыслы. Ну хорошо, мы разобрались, почему мы стучим по дереву, и даже поняли, зачем это делать три раза. Но есть ли разница, с каким деревом проводить этот ритуал? Сейчас разберёмся.

По какому дереву можно стучать?

Вопреки мнению о том, что постучать можно по любому столу, в народных поверьях не всякое дерево подходило для защиты. Например, самым сильным и священным у славян считался дуб. Его связывали с мощью, устойчивостью и богом-громовержцем Перуном. В христианской культуре дуб тоже мог восприниматься как символ силы и крепости. А вот осину, наоборот, часто считали «плохим» деревом. В народной традиции она связывалась с предательством Иуды, поэтому по осине стучать было нежелательно. Но неужели только в России все стучат и плюются в любой непонятной ситуации?

Не только русские: похожие суеверия есть во всём мире

Что интересно, русские не единственные, кто пытается защититься от сглаза с помощью ритуальных жестов. В Англии и США говорят touch wood или knock on wood — «постучи по дереву». Это делают, когда не хотят спугнуть удачу. Есть версии, что обычай связан с древними представлениями о духах деревьев или даже с детскими играми, где прикосновение к дереву давало временную «неприкосновенность». Кстати, согласно русским народным поверьям, стучать и плевать необходимо сразу, если вас об этом попросили! А вот в Италии похожую функцию выполняет железо. Итальянцы говорят tocca ferro — «прикоснись к железу». Чаще всего это делают, если столкнулись с чем-то, что ассоциируется со смертью или несчастьем.

Получается, у разных народов свои обереги: у одних дерево, у других железо, у третьих — особые жесты или слова. Но смысл один и тот же: люди всех народов хотели защитить себя от беды и сохранить удачу. Но все эти ритуалы старше христианства! Почему же они актуальны до сих пор? Может, дело в с психологии?

Психологическое объяснение: ритуал как самотерапия

Психологи считают, что подобные ритуалы действительно могут помогать — не магически, а эмоционально. Когда человек говорит о чём-то хорошем, он испытывает тревогу: «А вдруг всё сорвётся? А вдруг я сглажу?» Ритуал помогает снять это напряжение. Стук по дереву, плевок через плечо, фраза «тьфу-тьфу-тьфу» создают ощущение контроля. Это похоже на маленький личный чек-лист: сделал нужное действие — стало спокойнее. Даже если человек не верит в анчутку, его мозг всё равно воспринимает ритуал как способ завершить тревожную мысль и снизить внутреннее напряжение.

Особенно интересно, что ритуалы часто появляются именно там, где человек не может гарантировать результат. Перед экзаменом или важной встречей многие становятся чуть суевернее. Это не потому, что они резко начинают верить в магию, а потому, что стрессу нужен выход. Исследования показывают: когда людям не хватает контроля, они чаще видят закономерности там, где их может не быть, и легче цепляются за приметы, знаки и символические действия. На эту тему сущесвуют целые исследования. Учёные пришли к выводу, что жесты, направленные как бы «от себя», помогают человеку психологически оттолкнуть от себя плохой исход. То есть человек не просто стучит или плюёт: он символически прогоняет беду. А вы как думаете? Дело в психологии? Или всё-таки в магии?

Так или иначе, стук по дереву и плевок через плечо — это, конечно, суеверие. В нём смешались языческие представления, вера в духов, страх сглаза и позднейшие христианские символы. Однако эти ритуалы до сих пор живы не просто так. Вероятно, они и правда помогают человеку чувствовать себя защищённее. А какими странными ритуалами пользуетесь вы? Напишите об этом в комментариях.