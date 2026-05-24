День славянской письменности: Почему русский язык меняется быстрее, чем кажется, и как на него влияет ИИ Оглавление Почему язык меняется быстрее, чем кажется Искусственный интеллект — новый враг языка? Обедняет ли ИИ русский язык? Как цифровая среда ускоряет языковые изменения? Вы уверены, что этот текст написал человек? В эпоху нейросетей ответить на вопрос становится всё сложнее. Life.ru поговорил с учёным из Института русского языка и выяснил, как искусственный интеллект влияет на русский язык и почему главный враг вовсе не ИИ. 24 мая, 08:00 День славянской письменности: как ИИ влияет на русский язык и почему люди теряют навык письма? Обложка © Chat GPT

Каждый год 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Это праздник, который традиционно связывают с именами Кирилла и Мефодия, историей азбуки и сохранением языкового наследия. Но разговор о письменности сегодня всё чаще выходит за пределы истории. Русский язык меняется прямо сейчас: в переписках, новостных лентах, комментариях, рекламных слоганах и текстах, которые всё чаще создаёт не человек, а искусственный интеллект. Life.ru поговорил с одним из авторов «Академического толкового словаря русского языка» и выяснил, как ИИ влияет на язык и почему он меняется быстрее, чем нам кажется!

Почему язык меняется быстрее, чем кажется

Как цифовая среда и ИИ ускоряют процесс изменения языка: что происходит с русским сейчас? Фото © Shutterstock / Summit Art Creations

Кажется, что язык — это медленная и консервативная система. Новые слова попадают в словари годами, нормы закрепляются десятилетиями, а споры о «правильном» ударении могут длиться почти бесконечно. Однако в действительности русский язык меняется гораздо быстрее, чем мы привыкли думать. И дело не только в заимствованиях, молодёжном сленге или мемах. Меняется сама среда, в которой язык существует. Несмотря на уникальную для других поколений возможность получать информацию молниеносно, текстов стало больше, чем когда-либо. Подумайте, мы же постоянно пишем: сообщения, посты, письма, комментарии, запросы нейросетям.

Письменная речь перестала быть исключительно книжной или официальной, теперь она повседневная. Разговорная интонация всё чаще переходит в письменный формат, а письменные конструкции, наоборот, проникают в устную речь. Язык живёт в режиме постоянного обновления: слово может появиться в Интернете утром, стать мемом днём, попасть в заголовки вечером, уже через неделю казаться привычным. Но вместе с этим возникает новый вопрос: что происходит с русским языком в эпоху искусственного интеллекта? Делает ли ИИ речь беднее? Не превращает ли он живой текст в безликий «контент»?

Искусственный интеллект — новый враг языка?

Добро пожаловать в эпоху, когда не люди пишут тексты, а нейросети генерируют контент. Отличать условные «тексты» от «контента» становится всё сложнее, потому что искусственный интеллект учится невероятно быстро и всё лучше мимикрирует под человека. Анна Пестова Кандидат филологических наук, автор телеграм-канала «Помогите словарю»

Анна Пестова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, предлагает смотреть на эту проблему шире. По её словам, искусственный текст сегодня уже не всегда легко распознать. Более того, многие «признаки нейросетевого письма», которые активно обсуждают в Интернете, оказываются ненадёжными.

Например, длинное тире в переписке часто называют подозрительной приметой текста, сгенерированного ИИ. Но, как иронично замечает Анна, в таком случае к нейросетям пришлось бы отнести и тексты многих редакторов, которые используют длинное тире просто по профессиональной привычке. То же касается и других распространённых «симптомов ИИ»: слишком правильной структуры, обилия общих фраз, однообразного синтаксиса, любви к спискам, отсутствия иронии или метафор. Всё это может быть свойственно и человеку, а если попросить нейросеть писать живее, избегать штампов, многие внешние признаки «машинности» исчезнут. Так что же происходит с русским языком в эпоху искусственного интелекта?

Обедняет ли ИИ русский язык?

Обедняет ли ИИ язык? Мне кажется, вопрос нужно ставить иначе. Обедняет ли он наше владение языком? Конечно да — если мы позволяем ему думать и писать за нас. Анна Пестова Кандидат филологических наук, автор телеграм-канала «Помогите словарю»

Главный вопрос, как считает Пестова, не в том, обедняет ли искусственный интеллект русский язык как систему. Язык слишком сложен, широк и устойчив, чтобы одна технология могла просто его «испортить». Гораздо важнее другое: не обедняет ли ИИ наше собственное владение языком? Если школьник перестаёт писать сочинения сам, он теряет навык выстраивать мысль. Если копирайтер поручает нейросети искать точные формулировки, он постепенно перестаёт чувствовать оттенки слов. Если журналист доверяет ИИ факты и формулировки без проверки, страдает уже не только стиль, но и содержание. Однако цифровая среда влияет на языковые изменения. Но как именно?

Как цифровая среда ускоряет языковые изменения?

Портится не язык, а мы: как цифровая среда и изменения лишают нас навыка письма? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Русский язык меняется не потому, что кто-то «разрешил» ему меняться. Он всегда был живым организмом: впитывал новые слова, избавлялся от устаревших форм и создавал новые речевые привычки. Но сегодня скорость этих изменений усилилась цифровой средой. Слова распространяются мгновенно, стили смешиваются, границы между устной и письменной речью становятся всё более условными.

Ещё недавно выражения из профессиональной среды могли годами оставаться внутри узкого круга. Сейчас они быстро входят в массовую речь. Слова вроде «зум», «дедлайн», «промпт», «нейросеть», «контент», «бан», «донат», «кринж» или «вайб» уже не воспринимаются как чужеродные для многих носителей языка. Одни из них со временем исчезнут, другие закрепятся. Так и работает язык: он не сохраняет всё подряд, но постоянно пробует новое.

Конечно, если ваша работа связана с текстом, не стоит делегировать всю работу искусственному интеллекту. Однако это не значит, что нельзя адаптировать его под задачи и получать реальную пользу от работы с нейросетями. Не стоит думать, что кто-то или что-то может испортить великий русский язык. Главное — это самим людям не растерять умение пользоваться им.

