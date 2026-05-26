От Чикатило до Гумилёва: кого и за что в СССР расстреливали, пока действовала смертная казнь

26 мая 1947 года в СССР формально отказались от применения смертной казни в мирное время. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об отмене смертной казни», и в советской прессе это решение подавалось как гуманистический шаг государства, пережившего войну и победившего нацизм. Документ был опубликован в «Ведомостях Верховного Совета СССР» и в газете «Известия» 27 мая 1947 года. Однако отмена продержалась недолго. Life.ru рассказывает, как уже 12 января года высшую меру вновь разрешили применять по отношению к некоторым преступникам и каких известных людей казнали в СССР! Давайте начнём с самого начала?

Что за указ «Об отмене смертной казни»?

Указ «Об отмене смертной казни» от 26 мая 1947 года: исторический контекст. Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Указ от 26 мая 1947 года назывался «Об отмене смертной казни». Его суть была в том, что в мирное время расстрел как высшая мера наказания больше не должен был применяться. Вместо смертной казни для преступлений, за которые она предусматривалась действующим законодательством, вводилось лишение свободы сроком на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. Однако важно понимать, что речь шла именно о мирном времени. Советская власть не объявляла принципиальный и окончательный отказ от смертной казни. Документ скорее замораживал её применение в новых условиях послевоенного государства.

Формулировка выглядела масштабно, но уже через несколько лет была сделана первая крупная оговорка. В январе 1950 года Президиум Верховного Совета СССР постановил, что указ 1947 года не распространяется на изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Официально это объяснялось «поступившими заявлениями» от республик, профсоюзов, крестьянских организаций и деятелей культуры.

Исторический контекст

СССР: сталинские репрессии, послевоенная перестройка и указ об отмене высшей меры наказания. Фото © WIkipedia

Решение 1947 года появилось на фоне послевоенной перестройки советской правовой системы. Страна вышла из войны с огромными потерями, с опытом чрезвычайного законодательства, военных трибуналов, массовых репрессий и карательной практики 1930-х годов. На этом фоне отмена смертной казни в мирное время выглядела как попытка показать, что чрезвычайный период завершён, государство возвращается к «нормальной» правовой жизни. Однако сталинская система не изменила своей природы. В конце 1940-х – начале 1950-х годов продолжались политические кампании, репрессии, дела против «космополитов», «вредителей» и других групп, объявлявшихся врагами государства. Поэтому возвращение смертной казни в 1950 году было не неожиданным сломом курса, а скорее демонстрацией того, что отказ от высшей меры был временным и условным.

После смерти Сталина смертная казнь не исчезла. В 1954 году её разрешили применять за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В 1961–1964 годы, в годы кампаний Никиты Хрущёва против экономических преступлений, расстрел допустили за крупные валютные операции. Одним из самых известных дел этого времени стало дело Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева: их приговорили к расстрелу по норме, принятой уже после совершения деяний, что вызвало споры о применении обратной силы закона. Кого же ещё казнили в СССР?

Кого казнили в СССР: известные имена

Смертная казнь в СССР: известные казнённые деятели культуры, большевики, представители власти, военные преступники и серийные убийцы. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Очень важно не смешивать всех этих людей в одну категорию. Среди казнённых советской властью были поэты, писатели, режиссёры, старые большевики, военные, руководители органов безопасности, коллаборационисты, серийные убийцы и фигуранты экономических дел. Многие из этих имён, особенно серийных убийц, вам могут быть известны. Но были ли те, кто казнён незаслуженно или оправдан только после смерти?

Например, Николай Гумилёв фактически был расстрелян в 1921 году, ещё до формирования СССР. Однако реабилитирован он был лишь 30 сентября 1991 года на излёте советской власти. А вот Всеволод Мейерхольд был обвинён в антисоветской и троцкистской деятельности. Режиссёра казнили в 1940 году, а реабилитировали в 1955-м. Советская власть буквально сначала сделала его символом нового театра, а затем объявила врагом народа.

Конечно, не стоит забывать, что были осуждённые и за реальные преступления. Например, Антонина Макарова, известная как Тонька-пулемётчица, или печально известный маньяк Мосгаз. Однако их смерти никоим образом не умаляют потери общества от смерти известных литераторов и других деятелей искусства.

Почему отмена не стала окончательной

26 мая 1947 года в СССР отменили смертную казнь в мирное время — решение, которое продержалось всего несколько лет. Фото © ТАСС / Беляков С.

История указа 1947 года показывает главное противоречие советской правовой системы. Формально СССР отменил смертную казнь в мирное время, но не сделал этот отказ устойчивым и необратимым. Государство оставило за собой возможность быстро вернуть высшую меру — сначала для политических преступлений, затем для убийств, затем для отдельных экономических составов. Именно поэтому феномен указа «Об отмене смертной казни» выглядит двойственно. С одной стороны, отмена высшей меры наказания давала государству возможность развиваться уже на другом уровне, с другой, через три года смертная казнь вернулась, а в последующие десятилетия продолжала применяться к самым разным категориям осуждённых.

Однако за сухой формулировкой «высшая мера наказания» стоят имена поэтов, писателей, режиссёров, военных, политиков и, что важно, преступников, чьи истории показывают, как по-разному может восприниматься смертная казнь. А что вы думаете по этому поводу? Кстати, недавно Life.ru рассказал, почему учёные СССР чуть не упали в обморок, когда нашли гроб Ивана Грозного. А ещё рекомендуем прочитать об Аде Блэкджек, которая 703 дня выживала в Арктике абсолютно одна!