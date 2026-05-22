Эти 7 профессий превращали простых рабочих в богачей: в СССР им платили больше, чем министрам

Когда современные пенсионеры вспоминают Советский Союз, они часто говорят про равенство и справедливость. Но на деле разница в доходах граждан СССР была колоссальной! Пока учителя и врачи получали жалкие 100–150 рублей, представители некоторых рабочих профессий купались в деньгах, зарабатывая по тысяче рублей в месяц. Life.ru вспоминает семь специальностей, которые превращали простых рабочих в настоящих богачей по советским меркам.

Геолог: романтика с зарплатой в 2000 рублей

Фото © ТАСС / Дик Рудольф

Про геологов пели песни, снимали фильмы и рассказывали легенды, но мало кто знает, что эта профессия была ещё и невероятно денежной. Специалисты, которые занимались поиском и разработкой месторождений полезных ископаемых, получали суммы, о которых директора заводов могли только мечтать. Лучшие из лучших, отвечавшие за приём драгоценных металлов из рудников, зарабатывали до 2000 рублей в месяц! Для сравнения: средняя зарплата по стране в 1980-е составляла всего 170 рублей.

Шахтёр-проходчик: тысяча рублей за риск жизнью

Самыми богатыми среди шахтёров были проходчики — те самые смельчаки, которые прокладывали новые туннели в недрах земли. Эта работа считалась смертельно опасной: обвалы, газовые выбросы, подземные пожары уносили жизни десятков людей ежегодно. Зато и платили соответственно — до 1000 рублей в месяц, что превышало зарплату некоторых союзных министров! К деньгам прилагались огромные льготы: бесплатное лечение в лучших санаториях, дополнительные отпуска и служебное жильё.

Токарь шестого разряда: когда рабочий богаче директора

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В СССР существовала парадоксальная ситуация: высококлассный токарь мог получать больше, чем руководитель завода, на котором он работал. Обладатели высшего, шестого, разряда зарабатывали до 1000 рублей в месяц, когда директор того же предприятия получал всего 800. Секрет таких космических сумм крылся в сдельной оплате труда и системе премий. Токарь получал базовую ставку в 250 рублей, но, если перевыполнял план в два раза и работал с особо сложными деталями, его зарплата взлетала до небес.

Буровой мастер на Севере: полгода работы вместо пяти лет

Если хотел быстро разбогатеть в СССР, нужно было ехать на Север работать на буровых установках. Мастера буровых в 1980–90-е годы получали фантастические деньги: от 50 до 100 рублей в день! За месяц набегало 1500–3000 рублей, когда средняя зарплата по стране едва дотягивала до 200. За полгода работы на таких буровых площадках человек зарабатывал столько, сколько учитель или врач копили пять лет. Правда, условия были адские: полярные морозы, вахтовый метод и полная изоляция от цивилизации.

Сталевар: 600 рублей и звание Героя Труда

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Старшие сталевары на металлургических заводах зарабатывали до 600 рублей в месяц, что было больше, чем у начальника цеха. Эта профессия требовала железного здоровья и нервов: работа у раскалённых печей при температуре под 50 градусов, ядовитые газы, риск ожогов и отравлений. Герои Социалистического Труда среди сталеваров могли рассчитывать на 700 рублей в месяц плюс огромные привилегии: отдельную квартиру, служебный автомобиль, путёвки в лучшие санатории и пенсию, которая превышала среднюю зарплату по стране.

Сварщик высшего разряда: дефицитный специалист с золотыми руками

Хороших сварщиков в СССР не хватало катастрофически, поэтому специалисты шестого разряда ценились на вес золота. Их зарплата доходила до 550–600 рублей в месяц, а если они работали на Севере или в особых условиях, сумма могла удвоиться. Сварщики были нужны везде: на заводах, стройках, нефтяных вышках, военных объектах. Государство цеплялось за каждого квалифицированного мастера, предлагая повышенные оклады, служебное жильё и льготы. В конце 1980-х некоторые сварщики зарабатывали по 1500 рублей, что было абсолютным рекордом для рабочей профессии.

Космонавт: скромный оклад, но роскошная жизнь

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Альберт Пушкарёв

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин получал всего 515 рублей в месяц — не так уж много по меркам того времени. Но настоящие деньги приходили после полётов: за каждый выход в космос полагалась премия в 5000 рублей! Плюс к этому космонавты получали отдельные квартиры в лучших районах, служебные автомобили с личными водителями, пожизненное бесплатное топливо, путёвки в элитные санатории и медицинское обслуживание в спецбольницах. Космонавты были настоящей аристократией СССР: их узнавали на улицах, приглашали на приёмы к первым лицам государства, а их дети автоматически поступали в лучшие вузы страны.

Конечно, такие огромные зарплаты имели обратную сторону: убийственные условия труда, постоянный риск для здоровья и жизни, работа вдали от семьи. Но даже это не останавливало тысячи советских людей, которые мечтали вырваться из нищеты и обеспечить достойную жизнь своим детям. Государство щедро платило тем, кто был готов жертвовать здоровьем ради великих строек и рекордов. Сегодня эти профессии либо исчезли, либо потеряли свой романтический ореол и баснословные заработки. Но в памяти людей они остались символом того времени, когда простой рабочий мог стать богаче министра!