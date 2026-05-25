Последний звонок 25 мая: 10 архивных фото времён СССР, от которых щемит сердце

Сейчас по всей России проходят последние звонки. Для кого-то это просто школьная традиция, а для кого-то — день, который спустя десятилетия вспоминается лучше выпускных, свадеб и первых работ. Белые банты, строгая форма, первоклассница с колокольчиком на плече у старшеклассника, медленный вальс во дворе школы и ощущение, что взрослая жизнь начнётся только завтра. В честь последних звонков решили заглянуть в архивы ТАСС и вспомнить, как этот день проходил в Советском Союзе. От почти послевоенных школьных линеек до шумных выпускных конца 80-х.

Торжественные линейки и первые прощания

1958. Последний звонок не всегда выглядел официально. Иногда это были объятия, слёзы и попытка запомнить друг друга до взрослой жизни. Фото © ТАСС

Последний звонок в СССР редко был просто формальностью. Для многих это был первый настоящий момент расставания: со школой, привычным двором, друзьями, учителями. Иногда праздник заканчивался слезами быстрее, чем его официальная часть.

Один из самых узнаваемых ритуалов в СССР: выпускники принимали поздравления от первоклассников, которые только начинали свой школьный путь

Как выглядел последний звонок в советских школах. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Выпускной вальс и ощущение, что всё только начинается

Белые платья, школьные костюмы, первые медленные танцы. Последний звонок часто запоминался не речами директора, а именно этим чувством: впереди неизвестность, но пока можно ещё сделать вид, что взрослая жизнь подождёт. Выпускной вальс прямо на улице. Парадные платья, костюмы и попытка выглядеть взрослее хотя бы один вечер.

Последний звонок в СССР глазами выпускников. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Николай Малышев

Медленные танцы после звонка были обязательной частью праздника. Иногда неловкими, иногда романтичными, но почти всегда запоминающимися.

Белые фартуки и банты на последних звонках в СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Колесник

Когда последний звонок превращался почти в городской праздник

Архивные фото показали последний звонок в СССР. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

Для выпускников крупных городов школьный день не заканчивался у дверей класса. Гуляли по центру, фотографировались, собирались большими компаниями. В такие моменты казалось, что впереди времени бесконечно много. На фото выше московские выпускники гуляют возле Кремля после окончания школы. Последний звонок тогда выглядел почти как городской праздник.

Учителя, которых вспоминали спустя десятилетия

Последние наставления директоров и классных руководителей иногда оказывались важнее школьных предметов. Уже потом многие понимали: некоторые разговоры были про жизнь, а не про оценки. Последний звонок был не только про праздник. Это были последние наставления учителей, которые потом вспоминали годами.

Каким был последний звонок в советское время. Фото © ТАСС / Олег Литвин

Колокольчик как главный символ окончания детства

Школьный вальс и традиции последнего звонка в СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Наверное, ни один образ не связан с советским последним звонком сильнее, чем первоклассница с бантом и колокольчиком. Традиция пережила СССР и осталась до сих пор. Первоклассница с колокольчиком объявляет конец школьной жизни выпускников — поистине знаковый момент для многих. Белые банты, воздушные шары и полный зал школьников, которые ещё не знают, как редко будут собираться вместе.

Советские выпускники на последних звонках разных лет. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Последние уроки перед большими переменами

Конец 80-х и начало 90-х. СССР менялся, хотя выпускники в школьных кабинетах об этом почти не думали. Для них главным оставалось совсем другое: экзамены, друзья и прощание со школой. Помните, как это было? Последний урок, фотографии у доски и надписи с прощанием родной школе.

Последний звонок в СССР от 1958 до 1991 года. Фото © ТАСС / Анатолий Колесник

Посмотрите на этот кадр ниже: СССР ещё существует, но впереди большие перемены. По лицам выпускников этого не прочитать: для них это просто последний школьный день.

Как прощались со школой выпускники СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Последний звонок менялся вместе со страной, но некоторые вещи остались прежними: тревога перед будущим, желание задержать этот день подольше и уверенность, что самые близкие люди сейчас стоят рядом. Хотя спустя годы многих из них жизнь раскидает по разным городам и странам. Последний звонок быстро заканчивается, но школьное детство потом вспоминают десятилетиями.