«Враг народа»: Откуда взялся самый страшный ярлык времён СССР и за какие грехи им клеймили

Словосочетание «враг народа» до сих пор звучит жутковато. Мы привыкли связывать его со Сталиным, репрессиями и расстрелами. Но история этого термина началась задолго до советской власти — ещё в Древнем Риме людей объявляли «врагами государства» и казнили без суда. Позже похожая формулировка появилась во Франции времён революции. А в России этот зловещий штамп прошёл долгий путь от инструмента борьбы с контрреволюцией до способа свести счёты с неугодными. Разбираемся, как менялось значение термина и кто на самом деле подпадал под этот приговор.

Революционное изобретение: от врага революции к врагу народа

История термина «враг народа»: от революции до отмены в 1958 году. Фото © Парад революционных войск на Красной площади. 4 марта 1917 года. / Wikipedia / Журнал «Нива»

Термин появился в России ещё до создания СССР — в РСФСР сразу после революции. Тогда говорили не о «врагах народа», а о «врагах революции». Под это определение подпадали те, кто вёл контрреволюционную агитацию, распространял порочащие сведения о лидерах революционного движения или организовывал вооружённое сопротивление новой власти.

Первым неофициальным врагом революции Ленин назвал Николая Второго — это произошло ещё в 1905 году, задолго до прихода большевиков к власти. После революции 1917-го в этот список попали капиталисты и помещики, а затем белогвардейские генералы Корнилов, Духонин и Колчак. Постепенно формулировка изменилась: раз вся власть теперь принадлежит народу, значит, противники революции автоматически становятся врагами народа.

1919 год: когда термин стал смертным приговором

Настоящий террор начался в 1919 году, когда понятие «враг народа» официально закрепили в законодательстве и существенно расширили. Теперь расстрел грозил не только активным противникам власти, но и тем, кто просто сочувствовал белогвардейцам или публично критиковал достижения революции. Подпадали под статью и те, кого уличали в хищении государственной собственности.

Враждебными считались даже потомки помещиков, если они осмеливались критиковать новый строй. Хуже всего, что система доносов превратила этот термин в оружие личной мести. Достаточно было пары свидетелей, чтобы отправить человека на расстрел и занять его должность или квартиру. По первым трём пунктам обвинений репрессировали больше всего людей — архивные данные это подтверждают.

Сталинские коррективы: попытка навести порядок в хаосе

Кого признавали врагами народа в СССР и какое наказание за это грозило. Фото © Wikipedia / James Abbe

Вопреки распространённому мнению, именно Сталин попытался ограничить произвол вокруг термина «враг народа». К середине тридцатых годов ситуация с доносами вышла из-под контроля — невинных людей массово обвиняли в преступлениях, которых они не совершали. Как докажешь, что никогда не говорил плохого про Ленина, если на тебя указывают несколько человек? Никак.

В 1936 году в знаменитой 58-й статье УК термин официально закрепили и чётко определили категории врагов народа. Теперь это были конкретные группы: те, кто уничтожал или похищал социалистическую собственность, публично высмеивал советскую власть, а также шпионы и те, кто сотрудничал с иностранными разведками. Последних расстреливали без суда и следствия.

Конец эпохи: когда термин ушёл в прошлое

Термин «враг народа» просуществовал в советском законодательстве до 1958 года — через пять лет после смерти Сталина его официально исключили из правовых документов. Ещё через три года отменили и саму 58-ю статью УК. За десятилетия существования этого понятия под него подпали сотни тысяч людей.

58-я статья УК СССР: кто подпадал под определение «враг народа». Фото © von-hoffmann.livejournal.com

От реальных контрреволюционеров и шпионов до честных граждан, ставших жертвами доносов и произвола. Сегодня термин «враг народа» остался в истории как символ репрессий и беззакония, напоминание о том, как политические ярлыки превращаются в инструмент массового террора. И хотя формулировка пришла к нам из Древнего Рима, именно в СССР она приобрела самое зловещее значение.