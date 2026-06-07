Где в России начинается тридевятое царство и какие тайны скрывает география русских сказок?

Читали ли вы в детстве сказки? Какая была вашей самой любимой? Нашей редакции, например, очень нравятся сказки про Ивана-царевича. Однако, когда Life.ru поговорил с Кириллом Королёвым, писателем и исследователем исторической памяти, стало ясно: если присмотреться к сказке повнимательнее, то милая речка Смородина совсем не про ягоды, а про границу с миром мёртвых! А какие ещё символы прячутся в народных сказаниях? И можно ли найти ту самую речку на карте России? В Международный день сказок 7 июня мы решили разобраться, возможно ли вообще путешествовать по местам из народных историй?

Можно ли найти речку Смородину?

Что скрывает река Смородина из русских народных сказок: пугающая география народных сказаний. Фото © ChatGPT

На первый взгляд, название «Смородина» звучит почти аппетитно. Кажется, что где-то в сказочном лесу должна течь река, берега которой заросли чёрной смородиной, а герой просто идёт мимо ягодных кустов к очередному подвигу. Но, как обычно это и бывает, в фольклоре всё гораздо мрачнее.

Где конкретно располагалась река Смородина, сказать затруднительно, потому что фольклорные «координаты» нельзя накладывать на реальную физическую карту. Но по былинам мы знаем, что на эту реку ездили русские богатыри, например, тот же Илья Муромец, а значит, она лежала где-то в пределах досягаемости. Кирилл Королёв Социальный антрополог, автор книги «От Лукоморья до Буяна. Атлас русской фольклорной географии»

Как утверждает историк, в названии реки слышится древний корень «смород», связанный с сильным, резким запахом, гарью, чадом. И сама река в сказочной географии оказывается не милым природным объектом, а границей между человеческим и нечеловеческим мирами.

Где именно она находилась, сказать трудно. Нельзя открыть современную карту России, поставить точку и сказать: «Вот здесь была та самая Смородина». Однако у нас есть ещё один ориентир: Калинов, или калёный, мост, переброшенный через Смородину. Он служил своего рода пограничным постом между человеческим миром и миром сверхъестественным, недаром в некоторых сказках говорится, что возле него стояла избушка Бабы-яги. Получается, герой, подходивший к Смородине, оказывался уже не просто в дороге, а на краю привычной реальности. Дальше начиналась территория, где человеческие правила больше не действуют. Есть предположения, где это?

Остров Буян: где находится центр сказочной вселенной

Атлас русских народных сказок: где находится остров Буян на самом деле? ChatGPT / Софья Кузнецова

Остров Буян — одно из самых загадочных мест русского фольклора. Это, скорее, сакральный центр мира, место, где всё волшебное становится возможным. В русских заговорах остров часто выступает как место, откуда исходит сверхъестественная сила. Не случайно заговоры могли как бы «замыкаться» именем острова: если действие привязано к Буяну, значит, оно получает особую гарантию.

Так можно ли найти сакральный центр на карте? Здесь исследователи фольклора тоже разводят руками. Однако, по слухам, остров Буян может иметь отношение к немецкому острову Рюген на Балтике. В древности на острове жило западнославянское племя руянов, и в их честь остров назывался Руян. На острове находилась Аркона — главное языческое святилище балтийских славян.

Тридевятое царство — адрес, которого нет на карте

Как попасть в тридевятое царство: что скрывает география русских народных сказок? Фото © ChatGPT

Помните это — «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...» ? С этой фразы всегда начиналась очень интересная, мистическая, а главное, поучительная история. Мы слышали её так часто, что перестали вдумываться: а почему именно тридевятое? Почему не пятое, не десятое, не сотое? По словам писателя, это не случайная красивая формула.

Тройка — очень популярное число в фольклоре, причём не только в русском, но и в европейском. Из сказок и преданий мы знаем, что героев бывает обычно трое, главному герою нужно выдержать три испытания, преодолеть три преграды, пройти тремя дорогами и так далее. Кирилл Королёв Социальный антрополог, автор книги «От Лукоморья до Буяна. Атлас русской фольклорной географии»

Как продолжает эксперт, число три в фольклоре вообще обладает особой силой. Три брата, три дороги, три испытания, три дня, три попытки — сказка будто постоянно строит мир на троичности. А девятка, как вы уже могли предположить, — это утроенная тройка. Получается, тридевятое царство — место с очень сказочной логикой. А это уже не просто далеко, а очень далеко.

На счёт расположения этого тридевятого царство исследователи предлагают несколько варинатов. Во-первых, существует толкование, что «тридевять» означает 27, а «тридесять» — 30. Поэтому тридевятое царство воспринимается как очень удалённое место, путь к которому лежит через множество земель. Однако есть и другая версия: эти числа могут быть связаны с лунным и солнечным месяцами. Тогда дорога до сказочной страны занимала бы около месяца, а сама она могла находиться примерно в 1200 километрах от дома героя.

Другие исследователи видят в тридевятом царстве образ загробного мира. В этом случае Баба-яга выступает проводником между мирами, а её избушка на курьих ножках становится символической границей между жизнью и смертью. Однако существует и космическая трактовка. Согласно ей, «тридевять земель» могут указывать на расстояние до Луны: 27–30 диаметров Земли примерно соответствуют изменяющемуся расстоянию между нашей планетой и её спутником.

Правда, остаётся загадкой, откуда древние сказители могли обладать такими знаниями. Есть и версия, что тридевятое царство находится не в пространстве, а во времени. Его связывают с легендарной Гипербореей — древней северной страной, которую некоторые авторы считали прародиной славян. Какой бы ни была разгадка, в сказках тридевятое царство остаётся местом испытаний, чудес и победы добра. Именно там герой преодолевает опасности, находит любовь и возвращает справедливость.

Лес, болото и овраг: почему туда боялись заходить даже днём

7 июня — Международный день сказок: почему лес, болото и перекрёстки — самые опасные места в народном сознании? Фото © ChatGPT

В русских сказках лес — чужая территория. Там живут те, с кем лучше не встречаться. В лесу можно заблудиться, услышать чужой голос, потерять дорогу и, что страшнее всего, перестать быть собой. Болото в этом смысле ещё опаснее. Оно выглядит как земля, но ведёт себя как вода. Кажется твёрдым, но может затянуть.

Для архаического сознания такие места легко становились границей между мирами. Некоторые природные объекты воспринимались не просто как опасные, а как настоящие проходы в другое пространство. Причём такие предания могли закрепляться за вполне конкретными местами. Тут можно вспомнить, например, круг преданий об «энергетических проходах» в Коломенском или о знаменитом Песчаном овраге в Тарусе, цветаевской Долине грёз, скорее всего, эти предания имеют архаические корни.

Перекрёстки: самые опасные точки на карте Руси

Перекрёстки — самые опасные точки на карте Руси: жуткая география русских народных сказок. Фото © ChatGPT

Если лес — чужое пространство, то перекрёсток — это место, где эти пространства сталкиваются. Одна дорога ведёт от дома, другая — неизвестно откуда. А значит, на пересечении появляется зона неопределённости. В народной культуре такие места считались опасными. На перекрёстках могли происходить встречи с нечистой силой, там совершали обряды, туда символически «выносили» болезни, беды и грехи. То есть в прямом смысле зарывали предметы, чтобы отвести от себя беду и отдать чужим.

Перекрёсток дорог — росстань, перепутье — место, где сходится своё и чужое пространства: ведь если ты пришёл по дороге от дома, то другая дорога идёт откуда-то ещё, а чужое всегда опасно Кирилл Королёв Социальный антрополог, автор книги «От Лукоморья до Буяна. Атлас русской фольклорной географии»

Вот почему в сказках и поверьях дорога почти всегда опасна. Особенно там, где нужно выбирать направление. Перепутье — это момент, когда человек может уйти не туда не только физически, но и символически.

Зачем сказкам нужна география страха?

Перекрёсток, тридевятое царство и река Смородина: почему русские народные сказки совсем не добрые? Фото © ChatGPT

Может показаться, что все эти реки, леса, болота, мосты и перекрёстки нужны были только для того, чтобы напугать детей. Но у «страшной» фольклорной географии была практическая функция, которая помогала выживать. Чужое пространство всегда опасно: лес, вода, болото, дальняя дорога, незнакомое поселение. Чтобы человек не погиб, культура превращала опасности в истории в духе: «Не ходи один в лес — там леший. Не подходи к воде — утащит русалка. Не задерживайся на перекрёстке — там нечистая сила».

Иными словами, сказка была не просто развлечением. Она работала как инструкция по безопасности, только записанная не просто правилами, а образами, которые невозможно забыть. Интересно, что этот механизм никуда не исчез. Мы до сих пор придумываем страшные истории про заброшенные дома, тёмные парки, пустые трассы и «плохие» районы. Так человеку проще признать, что незнакомое место требует осторожности.

Получается, сказочная Россия никуда не исчезла. Просто сегодня мы называем её иначе: опасный овраг, странный лес, нехороший перекрёсток, место, где лучше не задерживаться после темноты. А что до реальных точек на карте, так, наверное, никто из нас не захотел бы оказаться на опушке у дома Бабы-яги или на Буяне, где человеческие правила совсем не работают... А вы как считаете? Кстати, недавно Life.ru рассказал, почему «По усам текло, а в рот не попало», — это жуткая поговорка и зачем ею заканчивали русские сказки? И, поверьте, узнав правду, вы уже не сможете читать русские сказки так же наивно, как раньше.