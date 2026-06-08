«Мяукающая дивизия»: Как тысячи кошек спасли блокадный Ленинград от новой катастрофы

Когда говорят о героях блокадного Ленинграда, вспоминают солдат, медиков, водителей Дороги жизни и простых горожан, переживших почти 900 дней осады. Но среди спасителей города были и те, кто не носил форму и не получал наград. После блокады Северная столица оказалась на грани новой катастрофы. Её захватили полчища крыс. Справиться с ними помогли кошки, которых специально везли в город со всей страны. К Всемирному дню петербургских кошек и котов, который отмечается 8 июня, Life.ru вспоминает историю самой необычной «армии» в истории Ленинграда.

Город, в котором исчезли кошки

Исчезновение кошек стало одной из причин стремительного роста популяции крыс. Фото © РИА Новости / Михаил Савин

К началу войны кошки были обычной частью ленинградского быта. Они жили в коммуналках, дворницких, на складах и в магазинах. Никто не задумывался о том, насколько важную работу выполняют эти животные каждый день. Всё изменилось осенью 1941 года. Блокада принесла не только холод, бомбёжки и голод. Она разрушила привычный уклад жизни. Суточная норма хлеба для некоторых категорий населения опускалась до 125 граммов. Люди неделями жили на грани истощения.

В этих условиях домашние животные стали редкостью. Многие кошки и собаки погибли от голода, других хозяева были вынуждены отдать или уничтожить ради собственного выживания. Это одна из самых трагичных и тяжёлых страниц блокады, о которой долгое время старались не говорить вслух. К концу первой зимы в осаде город практически остался без кошек. Тогда мало кто понимал, что исчезновение пушистых охотников вскоре обернётся новой бедой.

Враг, который пришёл из подвалов

Крысы заполонили улицы и подвалы Ленинграда во время блокады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Heiko Kiera

Крысы появились не в блокаду, они жили в Ленинграде всегда. Но пока существовала многочисленная популяция кошек, численность грызунов удавалось держать под контролем. После исчезновения естественных истребителей ситуация изменилась стремительно. Очевидцы вспоминали, что крысы буквально захватили город. Они хозяйничали в подвалах, пробирались в квартиры, уничтожали запасы продовольствия и чувствовали себя полноправными хозяевами улиц.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась возле складов и продовольственных баз. Несмотря на строжайшую охрану, крысы проникали практически везде. В воспоминаниях блокадников сохранились рассказы о настоящих крысиных потоках, которые пересекали улицы. Иногда даже трамваи останавливались и ждали, пока бесконечная серая масса перебежит дорогу.

Грызуны уничтожали остатки зерна и муки, портили продукты и переносили болезни. Для города, который и без того балансировал между жизнью и смертью, это становилось серьёзной угрозой. С крысами боролись всеми доступными способами. Их травили, отлавливали, уничтожали специальными бригадами. Однако результата почти не было. Популяция росла быстрее, чем её успевали сокращать. Тогда власти приняли решение, которое сегодня кажется легендой.

Кошки особого назначения

Первые эшелоны кошек прибыли в Ленинград из Ярославской области в 1943 году. Фото © VK / МУЗЕЙ КОШКИ

Весной 1943 года, после прорыва блокады, в Ленинград начали завозить кошек. Первую крупную партию животных отправили из Ярославской области. Местным жителям официально предложили передать в город лучших крысоловов. Особой славой пользовались ярославские дымчатые кошки. Считалось, что именно они отличаются исключительными охотничьими качествами.

В апреле несколько вагонов с животными прибыли на ленинградские станции. Для современного человека это может показаться необычным, но тогда кошки были стратегически важным ресурсом. За котятами выстраивались очереди. Люди готовы были обменивать на животных продукты и ценные вещи. Появление кошки в доме означало шанс сохранить последние запасы еды.

Сибирское подкрепление

Сибирские кошки помогли сократить популяцию крыс в городе. Фото © VK / МУЗЕЙ КОШКИ

После полного снятия блокады Ленинграда проблема крыс окончательно не исчезла. Поэтому вскоре последовала ещё одна масштабная «мобилизация» пушистиков. На этот раз животных собирали в Сибири. Согласно наиболее распространённой версии, в Ленинград отправили несколько тысяч кошек из Тюмени, Омска, Иркутска и других городов. Многие семьи отдавали питомцев добровольно.

Историки до сих пор спорят о точном количестве животных, прибывших в город. В разных источниках фигурируют цифры от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч кошек. Но главное не число, а результат. В течение нескольких лет популяцию крыс удалось значительно сократить. Город постепенно возвращался к нормальной жизни, и в этом была заслуга не только людей. Позже ленинградцы с улыбкой будут называть прибывших животных «мяукающей дивизией» и «кошачьим десантом».

Эрмитаж под особой охраной

Эрмитажные коты продолжают многовековую традицию защиты музея от грызунов. Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

Есть место в Петербурге, где память о кошках-защитниках жива до сих пор. Это Эрмитаж! История музейных котов началась ещё в XVIII веке. Считается, что первых кошек для борьбы с мышами в Зимний дворец распорядились привезти ещё при императрице Елизавете Петровне. Во время блокады многие эрмитажные коты, к сожалению, погибли.

После войны животных вновь начали заселять в музейные подвалы. Новые хвостатые охранники продолжили дело своих предшественников. Сегодня коты Эрмитажа имеют официальный статус хранителей музейных подвалов. Для них оборудованы специальные помещения, работают волонтёры и ветеринары. По сути, это прямые наследники тех самых кошек, которые помогали спасать город от нашествия грызунов.

Пушистая легенда — кот Максим

История кота Максима: он пережил блокаду и стал символом возвращения мирной жизни. Фото © VK / Цифровая история

Среди десятков историй о животных блокадного Ленинграда есть одна, которую петербуржцы передают из уст в уста до сих пор и вспоминают с теплотой. Это история кота Максима. Во время блокады большинство домашних животных в городе погибло. Голод был настолько страшным, что сохранить питомца удавалось лишь единицам. Поэтому каждый выживший кот становился почти чудом. Но при этом и приманкой для изголодавшихся людей.

Максим жил в семье Вологдиных. Дядя очень яро требовал, чтобы кот пошёл на пропитание, но мать с девочкой Верой не дали ему этого сделать. Уходя из дома, они закрывали питомца в комнате на ключ. По воспоминаниям хозяйки, во время блокады кот сильно исхудал, но сумел пережить самые тяжёлые месяцы осады. Семья делилась с ним крохами еды, хотя самим людям часто не хватало даже минимального пайка.

Вместе с Максимом в квартире жил попугай Жако. Казалось бы, вот он, шанс для бедного голодного кота не умереть — поймать птицу. Но нет, они были настоящие друзья. Однажды, пока хозяев дома не было, Максим залез в клетку к пернатому сожителю. И каково было удивление хозяев, когда те вернулись и увидели, что питомцы мирно спят вместе, согревая друг друга. К сожалению, через несколько дней Жако умер. Но с тех пор дядя перестал заводить речь о съедении кота.

Постепенно о Максиме узнали соседи, потом знакомые знакомых. Люди специально приходили посмотреть на кота, сумевшего выжить там, где погибли тысячи других домашних животных. Он стал своеобразной городской знаменитостью и прожил долгую жизнь.

Почему Петербург так любит котов

Жители блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Василий Федосеев

Сегодня любовь петербуржцев к кошкам кажется безусловной. В городе работают котокафе, проходят тематические фестивали, а бронзовые фигуры кота Елисея и кошки Василисы, посвящённые котам-спасителям, давно стали популярными достопримечательностями. Но за этой любовью стоит не только симпатия к пушистым питомцам, а память о времени, когда кошки оказались нужны городу не меньше, чем техника, транспорт или продовольствие.

Поэтому 8 июня, во Всемирный день петербургских кошек и котов, в Северной столице вспоминают не только милых домашних любимцев, а героев, которые стали частью истории блокадного Ленинграда. А ранее Life.ru рассказал о суперспособностях животных, которые до сих пор не могут объяснить учёные!