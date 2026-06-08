Медведя, напавшего на человека в Хабаровском крае, поймали

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора отловили медведя, который ранее напал на мужчину и некоторое время находился рядом с населёнными пунктами. Об этом пишет SHOT.

Животное нашли в районе посёлка имени Горького — примерно в 5–6 км от села Тополево, где медведь более часа перемещался вблизи людей. В какой-то момент животное заметило мужчину и бросилось за ним. Местный житель сумел спастись, забравшись на балку и отпугнув хищника. После этого медведь продолжил перемещаться по территории.

Сотрудники охотнадзора позже выяснили, что медведь был ранен. Он получил травмы, предположительно порезавшись при попытке перелезть через забор.

Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров. После осмотра его планируют вернуть в естественную среду обитания, подальше от населённых пунктов.

Ранее в японской Фукусиме медведь научился открывать окна и ранил четырёх местных жителей. Кроме того, люди заметили, что животное сумело открыть кран, чтобы напиться воды. Три дротика со снотворным косолапый даже не почувствовал.