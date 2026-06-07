Медведь больше часа бродил по хабаровскому селу и напал на мужчину

В Хабаровском крае медведь напал на мужчину прямо во дворе дома. Кадры с косолапым местные жители выложили в соцсетях.

В Хабаровском крае медведь напал на мужчину. Видео © VK / Инцидент Россия

Косолапый больше часа бродил по селу Тополево (в 9,5 км от Хабаровска), пугая местных жителей. В какой-то момент зверь заметил мужчину и побежал за ним. Тот не растерялся, припугнул хищника и залез на балку. Мишка, не став рисковать, отправился дальше по своим делам.

Ранее Life.ru рассказывал, как в японской Фукусиме медведь научился открывать окна и ранил четырёх местных жителей. Кроме того, люди заметили, как животное сумело открыть кран, чтобы напиться воды. Три дротика со снотворным косолапый даже не почувствовал.