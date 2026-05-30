Лесной миротворец: В Ленобласти медведь разнял дерущихся бобров

В Нижне-Свирском заповеднике, расположенном на территории Ленинградской области, сотрудники зафиксировали необычную сцену: медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их. О курьёзном инциденте рассказали в официальном телеграм-канале природоохранной зоны.

Авторы публикации отметили, что пока бобры выясняли отношения у кромки воды, косолапый хищник приблизился к ним почти вплотную, надеясь поживиться лёгкой добычей. Однако в заповеднике допускают и другую, более спокойную трактовку событий: мишка мог просто устать от громкой перебранки и решил выступить в роли третейского судьи.

Представители заповедника добавили, что, если судить по кадрам, полученным с фотоловушки, эмоции на берегу зашкаливали, а стычка вышла по-настоящему жаркой.

А ранее в Амурской области фотоловушка запечатлела, как бурый медведь и дикий кабан дважды устраивали совместную трапезу, не проявляя ни малейшей агрессии друг к другу. Звери кормились зерном почти полчаса, находясь буквально в метре один от другого, хотя обычно эти виды избегают тесного контакта и конкурируют за пищу. После еды медведь сразу улёгся отдыхать, а кабан спокойно отошёл на пару метров, продолжив прогулку.