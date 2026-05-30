Жители Магадана пожаловались на медведей в городе

Жители Магадана всё чаще замечают медвежьи следы на окраинах города, однако самих зверей охотоведам обнаружить пока не удаётся. Ситуацию РИА «Новости» прокомментировала начальник отдела регионального Госохотнадзора Анна Борисова.

По её словам, специалисты выезжают на каждый вызов. Проверяли и отсыпку у моря, где очевидцы видели медведей, и улицу Садовую, и дачные районы. Пока удалось зафиксировать только следы, которые уходят глубоко в лесной массив. Тем не менее все эти территории взяты под особый контроль и патрулируются. Вокруг населённых пунктов официально установлена санитарная зона, куда хищники заходить не должны.

Одна из местных жительниц, Маргарита Пинчук с Садовой, рассказала, что её муж обнаружил крупные медвежьи следы прямо вдоль улицы. Зверь прошёл по всему посёлку и скрылся в чаще. Женщина сразу сообщила охотоведам, но сильно не переживает — в доме есть собака. Власти напоминают: о любом появлении хищников нужно немедленно сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Томской области медведь убил 52-летнего охотника прямо в лесу. По факту трагедии следователи начали проверку. Нападение случилось в Тегульдетском районе. Мужчина находился в лесном массиве с целью охоты, когда на него вышел хищник. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавший умер на месте до приезда медиков.