28 мая, 13:20

Медведь насмерть загрыз охотника в Томской области

Обложка © ChatGPT

В Томской области 52-летний мужчина погиб после нападения медведя во время охоты. Следователи начали проверку по факту трагедии, сообщает региональное СУ СК.

По предварительным данным, всё произошло 27 мая в лесном массиве Тегульдетского района. Мужчина находился там с целью охоты, когда на него напал хищник. От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия помощи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее спасатель предупредила об опасных ошибках при встрече с медведем. Так, притворяться мёртвым перед хищником бесполезно и рискованно. Медведь способен отличить запах живого организма от мёртвого на большом расстоянии. Не стоит рассчитывать и на дерево: звери хорошо лазают, поэтому такой способ не гарантирует спасения. Также опасными могут быть крики и попытка использовать перцовый баллончик.

Николь Вербер
