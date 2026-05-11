День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:34

Медведя не обманешь: Спасатель назвала опасные ошибки при встрече с хищником

При встрече с медведем нельзя притворяться мёртвым, предупредила спасатель

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Притворяться мёртвым при встрече с медведем опасно: зверь способен отличить запах живого организма от мёртвого за несколько километров. Об этом ТАСС рассказала поисковик-спасатель Яна Вильчинская.

По её словам, не помогут и другие популярные «советы» — например, залезть на дерево, закричать или воспользоваться перцовым баллончиком. Медведи хорошо лазают, поэтому человек не сможет таким способом надёжно укрыться от хищника. Крик и перцовый баллончик, по её словам, могут не отпугнуть, а только сильнее разозлить животное.

Спасатель также предупредила, что убегать при встрече с медведем нельзя. Хищник очень быстрый и всё равно догонит человека. При этом Вильчинская подчеркнула, что в большинстве случаев медведь сам старается уйти, заметив людей. Реальная агрессия со стороны зверя встречается редко.

Весной, летом и в начале осени люди чаще теряются в лесах, поскольку отправляются за грибами, ягодами или в туристические походы. В этот период поисковым службам приходится работать особенно напряжённо.

В Южно-Сахалинске застрелили медведя, взявшего в осаду учебный центр
В Южно-Сахалинске застрелили медведя, взявшего в осаду учебный центр

Ранее в Дагестане пастух спас стадо овец от медведя, который оголодал за зиму. Инцидент произошёл в селе Тлянда. Хищник напал на стадо и успел утащить одну овцу в кусты. Местный пастух Магомед Ильясов заметил происходящее и не растерялся. Он отогнал медведя и вернул перепуганное животное обратно к стаду. Видео с нападением пастух позже показал в соцсетях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar