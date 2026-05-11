Медведя не обманешь: Спасатель назвала опасные ошибки при встрече с хищником

Притворяться мёртвым при встрече с медведем опасно: зверь способен отличить запах живого организма от мёртвого за несколько километров. Об этом ТАСС рассказала поисковик-спасатель Яна Вильчинская.

По её словам, не помогут и другие популярные «советы» — например, залезть на дерево, закричать или воспользоваться перцовым баллончиком. Медведи хорошо лазают, поэтому человек не сможет таким способом надёжно укрыться от хищника. Крик и перцовый баллончик, по её словам, могут не отпугнуть, а только сильнее разозлить животное.

Спасатель также предупредила, что убегать при встрече с медведем нельзя. Хищник очень быстрый и всё равно догонит человека. При этом Вильчинская подчеркнула, что в большинстве случаев медведь сам старается уйти, заметив людей. Реальная агрессия со стороны зверя встречается редко.

Весной, летом и в начале осени люди чаще теряются в лесах, поскольку отправляются за грибами, ягодами или в туристические походы. В этот период поисковым службам приходится работать особенно напряжённо.

Ранее в Дагестане пастух спас стадо овец от медведя, который оголодал за зиму. Инцидент произошёл в селе Тлянда. Хищник напал на стадо и успел утащить одну овцу в кусты. Местный пастух Магомед Ильясов заметил происходящее и не растерялся. Он отогнал медведя и вернул перепуганное животное обратно к стаду. Видео с нападением пастух позже показал в соцсетях.