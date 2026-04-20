«Мало травы, мясо хочет»: Пастух спас стадо овец от оголодавшего за зиму медведя — видео

В дагестанском селе Тлянда медведь атаковал стадо овец и даже уволок одну в кусты, предвкушая сытный пир. Однако местный пастух Магомед Ильясов заметил кражу и храбро отогнал хищника, вернув напуганную до смерти овечку к своим сородичам. Видео с нападением мужчина показал в соцсети.

«Мишке мало травы да ягод, мяса хочет. Дерзкое нападение на отару средь бела дня», — говорится в тексте под роликом.

Медведь был небольших размеров и, видимо, совсем молодой. Заприметив жирненьких овец, он тут же нагнал самую зазевавшуюся и поволок подальше от стада. Пастух и его собаки окружили голодного гостя. Но тот поначалу даже не обращал внимание на окрики и лай, а просто прижал к себе «будущий обед» и уже разинул пасть над попрощавшейся с жизнью овечкой. Однако мужчина сдаваться не стал, а смело подошёл ближе и замахнулся палкой на косолапого. Только тогда мишка отпустил свою жертву, заметив пастуха и собак. Расстроенный хищник вынужденно удалился в лес.

Ильясов написал в соцсети, что сейчас самое время, когда медведи выходят из спячки. Чтобы восполнить свои силы, оголодавшие звери готовы рискнуть и покуситься на домашний скот, поэтому, по слвоам пастуха, приходится проявлять бдительность.

Ранее Life.ru написал, что спасение от дикого зверя на дереве — один из самых живучих и опасных мифов о выживании. В случае с волками, которые лазают плохо, высокий ствол действительно даст фору в несколько минут. Этого времени хватит, чтобы осмотреться или переждать, пока зверь потеряет интерес. Но с медведями такая тактика проваливается с пугающей регулярностью.