В Южно-Сахалинске застрелили медведя, взявшего в осаду учебный центр

На окраине Южно-Сахалинска застрелили медведя, который неоднократно пытался попасть на территорию учебного центра для подготовки профессиональных спортсменов. Об этом сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Инцидент произошёл утром 20 апреля возле центра «Восток». По данным ведомства, животное регулярно подходило к объекту и предпринимало попытки проникновения, что создавало угрозу для людей. В итоге было принято решение о его ликвидации.

Специалисты также напомнили, что появление хищников рядом с населёнными пунктами часто связано с поведением самих людей. Подкормка и доступные пищевые отходы лишают зверей естественного страха.

Жителям советуют соблюдать осторожность: не приближаться к медведям, не пытаться фотографировать или трогать детёнышей. При встрече лучше спокойно отступить или попытаться отпугнуть животное шумом. В случае опасности следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

