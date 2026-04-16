Около 70 медведей слоняются у дач и посёлков в трёх районах Подмосковья

В Подмосковье проснувшиеся после зимы голодные медведи начали выходить к людям. Около 70 хищников бродят вблизи дач и посёлков, в основном в Можайском, Шаховском и Талдомском районах.

Как сообщает Mash, в поисках еды зверей привлекают мусорные баки и остатки пищи. Специалисты предупреждают об опасности: особенно агрессивными могут быть медведицы с медвежатами, которые способны атаковать при неожиданной встрече.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии медведь напал на сноубордиста, катавшегося на горном экомаршруте «Малый Ямантау». Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы — ему наложили швы на руке и бедре. В настоящее время жизни экстремала ничего не угрожает. Южно-Уральский заповедник уже закрыл тропу для посещений.