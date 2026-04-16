Около 70 медведей слоняются у дач и посёлков в трёх районах Подмосковья
В Можайском, Шаховском и Талдомском районах Подмосковья заметили до 70 медведей
В Подмосковье проснувшиеся после зимы голодные медведи начали выходить к людям. Около 70 хищников бродят вблизи дач и посёлков, в основном в Можайском, Шаховском и Талдомском районах.
Фото © Telegram / Mash
Как сообщает Mash, в поисках еды зверей привлекают мусорные баки и остатки пищи. Специалисты предупреждают об опасности: особенно агрессивными могут быть медведицы с медвежатами, которые способны атаковать при неожиданной встрече.
Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии медведь напал на сноубордиста, катавшегося на горном экомаршруте «Малый Ямантау». Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы — ему наложили швы на руке и бедре. В настоящее время жизни экстремала ничего не угрожает. Южно-Уральский заповедник уже закрыл тропу для посещений.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Mash