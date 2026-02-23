Владимир Путин
23 февраля, 10:04

Медведь напал на сноубордиста в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu

Медведь напал на сноубордиста в Белорецком районе Башкири. Как пишет Mash Batash со ссылкой на известного путешественника Олега Чегодаева, всё произошло на горном экомаршруте «Малый Ямантау».

Мужчина выжил, но пострадал — ему наложили швы на руке и бедре, сейчас жизни экстремала ничего не угрожает. Южно-Уральский заповедник уже закрыл тропу, в приказе причинами называются «сложные погодные условия и сложившаяся неблагоприятная обстановка».

Ранее в Китае два медведя ворвались в ресторан и устроили там погром. По словам владельца, о проникновении он узнал из социальных сетей — местные жители сняли видео, как косолапые штурмуют заведение. Мужчина подозревает, что хищники съели его запасы мяса и яиц.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

