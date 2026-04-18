«Чаще всего убивает паника»: Профессор развенчал «народный» способ спасения от хищников на дереве

Спасение от дикого зверя на дереве — один из самых живучих и опасных мифов о выживании, предупредил доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин. Эффективность такого манёвра, по словам профессора, зависит от трёх факторов: вида хищника, конкретной обстановки и физической подготовки самого человека.

В случае с волками, которые лазают плохо, высокий ствол действительно даст фору в несколько минут. Этого времени хватит, чтобы осмотреться или переждать, пока зверь потеряет интерес.

Но с медведями такая тактика проваливается с пугающей регулярностью, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru». Молодые особи, особенно бурые и гризли, легко карабкаются вслед за человеком на любую высоту. Взрослые особи тоже не брезгуют лазаньем, если чувствуют добычу.

С травоядными гигантами вроде лося или кабана, а также с приматами прятаться в кроне вообще бесполезно. Животное либо раздавит дерево, либо просто обойдёт его, дожидаясь, пока обессиленный человек сорвётся вниз.

Ветеринар особо предупреждает о физике процесса: берёза или эвкалипт с гладкой корой — плохая опора даже для опытного альпиниста. А хрупкие ветки, не выдержав веса беглеца, гарантируют падение, которое часто оказывается смертельнее любой звериной хватки.

Психологический фактор эксперт называет главным убийцей. В состоянии паники человек теряет координацию и совершает резкие движения, что в разы увеличивает шанс сорваться с высоты, даже если хищник уже ушёл.

Профессор резюмирует: лезть на дерево оправдано только в одном случае — если вы встретили наземного хищника, который физически не приспособлен к лазанью, и вы абсолютно уверены в своих навыках. Во всех остальных ситуациях это почти гарантированная смертельная ловушка. Гораздо разумнее заранее соблюдать дистанцию, использовать громкие звуки для отпугивания и внимательно изучать повадки зверей в той местности, куда вы отправляетесь.

Ранее Life.ru рассказывал, что в регионах средней полосы России заметно возросло количество встреч рысей с людьми — звери забредают во дворы жилых домов, нападают на бездомных и домашних кошек, а также взбираются на кровли домов. Специалисты связывают это аномальное поведение с рекордными снегопадами минувшей зимой: голод вынуждает хищников покидать лес и кормиться в густонаселённых пунктах.