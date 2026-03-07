Число волков в Подмосковье выросло в 4,5 раза за зиму, хищники всё чаще выходят к людям

Количество волков в Московской области, которые выбегают к населённым пунктам, увеличилось в 4,5 раза за зиму 2025/26 годов — с 30 до 130 особей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, основными причинами роста популяции и выхода хищников к людям стали вырубка лесов, активная застройка территорий и большое количество дичи в угодьях. В лесах Подмосковья сейчас достаточно кабанов, косуль и молодых лосей, что позволяет волчьим стаям закрепляться на новых территориях.

Люди всё чаще встречают группы волков у деревень и дачных посёлков. Хищники держатся в основном у границ с соседними регионами: на севере (Талдом, Вербилки, Запрудня, окраины Дмитрова), на северо-западе (Шаховская, Волоколамск, Лотошино), на юге (районы Серпухова, Пущино, Протвино) и на юго-востоке (Шатура, Рошаль, Черусти, Туголесский Бор). Это крупные лесные массивы, через которые звери свободно переходят из других областей.

Обычно волки избегают людей, но при частых выходах к посёлкам они привыкают и теряют страх. Самое опасное время — вечер, ночь и раннее утро. Жителям советуют не отпускать домашних животных без присмотра, не оставлять еду на улице и быть осторожнее в лесу. При встрече с хищником рекомендуется не бежать, а медленно отходить назад. Сейчас ведётся активный отстрел волков для контроля численности.

