Рыси кошмарят регионы России — измученные голодом звери ищут еду во дворах

В центральной России участились случаи выхода рысей к людям: хищники проникают в жилые дворы, охотятся на домашних кошек и забираются на крыши зданий, пишет Mash. Причиной такого поведения может быть аномально снежная зима, вынуждающая голодных животных искать пропитание в оживлённых населённых пунктах.

Лесные кошки были замечены на территории Костромской, Калужской и Владимирской областей. В одном из населённых пунктов Ивановской области рысь с детёнышами держала местных жителей в напряжении почти три недели, заходя в центр посёлка. За это время хищники практически истребили всех бездомных и домашних кошек, о чём рассказали очевидцы.

Отловить животных удалось только накануне, несмотря на то что жалобы от людей поступали с начала месяца. Просто пристрелить рысей было нельзя, поскольку они занесены в Красную книгу. Причиной резкого сокращения их численности стали браконьерство, вырубка лесов и общая нехватка пищи в дикой природе.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане рысь, заражённая бешенством, проникла на территорию детского лагеря и напала на ребёнка, после чего на глазах у очевидцев начала поедать снег и задыхаться. Впоследствии животное погило от неизлечимой болезни.