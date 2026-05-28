В Амурской области Пятачок и Винни-Пух подружились друг с другом в дикой природе и попали на видео

В Амурской области фотоловушка дважды засняла, как бурый медведь и дикий кабан устроили совместную трапезу без малейших признаков вражды. Уникальными кадрами поделилась пресс-служба региональной дирекции по охране животного мира.

В Приморье фотоловушка засняла совместный ужин медведя и кабана в лесу.

На записях видно, что звери расположились буквально в метре друг от друга. Почти полчаса каждый спокойно поглощал зерно, не обращая на соседа никакого внимания. Обычно эти виды конкурируют за пищу и избегают тесного контакта, но в данной ситуации всё сложилось иначе.

Специалисты предположили, что причиной мирного застолья могла стать хорошая кормовая база. Наевшись, медведь тут же разлёгся на земле отдыхать, а кабан продолжил неторопливую прогулку в паре метров от сытого хищника.

«Совместная «вечеринка» зверей в течение получаса в объектив фотоловушки попала дважды. Это говорит о том, что медведь и кабан довольно долго ужинали вместе, но так и не «поругались», — говорится в сообщении.

