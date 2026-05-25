«Не звоните сюда больше»: Голодный медведь вломился в румынский отель, а полиция не увидела в этом проблемы

В Румынии медведь проник в здание отеля, однако местная полиция отказалась реагировать на вызов. Об этом пишет Baza.

Медведь пришёл в гостиницу румынского курорта за угощением.

Косолапый смог самостоятельно открыть дверь и пробраться внутрь. Затем хищник осмотрелся и начал бродить по служебным помещениям в поисках еды, что вызвало панику среди постояльцев и персонала гостиницы.

«Коллега позвонил по номеру 112, а ему сказали, что присутствие медведя в отеле не является чрезвычайной ситуацией и чтобы мы больше не звонили», — рассказал один из сотрудников.

В итоге зверь, не обнаружив пищи, покинул здание и ушёл обратно в лес. Румынские издания отмечают, что участившиеся выходы диких хищников к людям начинают серьёзно влиять на имидж курорта Пояна-Брашов, считающегося одним из самых популярных горных направлений в стране.

