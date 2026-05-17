Трагедия у хижины: Медведь растерзал туриста в окрестностях Софии

В окрестностях болгарской столицы Софии медведь убил туриста. Трагедия произошла на горе Витоша.

Тело мужчины с множественными ранениями нашли в субботу, 16 мая, рядом с одной из туристических хижин. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Сначала предполагали, что турист мог погибнуть от нападения собак. Однако при обследовании территории обнаружили следы медведя и медвежонка.

Судебно-медицинская экспертиза и заключение охотоведа подтвердили: причиной смерти стало нападение хищника.

Прежде в разных районах Болгарии сообщалось о нападениях медведей на домашних животных и разорении подсобных хозяйств. При этом речь шла не об окрестностях Софии — известно, что там живёт около 15 особей.

Ранее спасатель назвала опасные ошибки при встрече с хищником. По её словам, не помогут и другие популярные «советы» — например, залезть на дерево, закричать или воспользоваться перцовым баллончиком. Медведи хорошо лазают, поэтому человек не сможет таким способом надёжно укрыться от хищника. Крик и перцовый баллончик, по её словам, могут не отпугнуть, а только сильнее разозлить животное.