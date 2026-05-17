В горах Японии медведь напал на россиянина: мужчину пришлось спасать на вертолёте

Медведь напал на россиянина в горной местности к западу от Токио. О деталях инцидента рассказал телеканал Nippon TV.

ЧП случилось днем в воскресенье. Мужчина шёл по лесной дороге в населенном пункте Окутама, когда встретил хищника.

Пострадавший, которому около 30 лет, сумел самостоятельно позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся. У него диагностировали травмы рук и лица.

Из-за сложного рельефа эвакуировать россиянина пришлось с помощью санитарной авиации. По данным телеканала, угрозы для его жизни на данный момент нет.

Полиция выясняет обстоятельства атаки. Предполагается, что путешественник находился в горах в одиночестве.

По предварительной информации, у туриста не было при себе специальных средств для отпугивания диких животных. Речь идёт о так называемых медвежьих колокольчиках или защитном спрее.