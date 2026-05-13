Четыре дня в тайге с копьём против медведей: История спасения амурского Робинзона

В Якутии завершилась операция по поиску водителя грузовика, пропавшего в тайге. Об обстоятельствах происшествия сообщает SHOT.

Житель Амурской области направлялся по автозимнику из села Угольного в Сасыр. Мужчина планировал преодолеть более 200 километров, однако не знал, что дорогу уже перекрыли.

Примерно через 70 километров пути его КамАЗ вышел из строя. Попытки починить технику не увенчались успехом, и автомобилисту пришлось возвращаться пешком в Угольное.

Он прошёл около 50 километров, после чего упёрся в реку. Пересечь водную преграду не представлялось возможным, и путник оказался отрезанным от цивилизации.

Оказавшись в глухой тайге, мужчина построил убежище из веток и подручных материалов. Для защиты от диких зверей он смастерил самодельное копьё, соединив два ножа и палку, развёл огонь и пытался охотиться на хищников. К счастью, встреча с потревоженным после спячки медведем не состоялась — такой контакт мог закончиться трагедией.

В режиме выживания сибиряк провёл двое суток. Спустя некоторое время ему удалось поймать сигнал сотовой сети и дозвониться до экстренных служб по номеру 112.

В итоге путешественника обнаружили и спасли спустя четверо суток с момента начала злополучной поездки.