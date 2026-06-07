Кошмар в лифте и на улице: Лютая овчарка держит в страхе жителей Мурино и их питомцев

Жители Мурино уже несколько месяцев живут в страхе из-за странного мужчины и его овчарки. Как выяснил Mash на Мойке, собака минимум трижды нападала и дважды серьёзно травмировала других животных, а также их хозяев.

Овчарка напала на собачку в лифте. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Сценарий всегда один: при виде другой собаки овчарка без предупреждения бросается и мёртвой хваткой вцепляется в жертву. Первый случай произошёл в лифте — тогда всё обошлось испугом, а хозяин спешно оттащил собаку. В мае пострадал бигль: у него разорвана артерия в бедре и несколько глубоких ран. Лечение обошлось в 250 тысяч рублей, а в анализах обнаружили бактерию, устойчивую к антибиотикам. Владельцы обратились в полицию.

Новый инцидент случился накануне на Шувалова. Овчарка около десяти минут терзала другую собаку — сейчас животное в реанимации с распоротой паховой областью. Пострадала и хозяйка: у женщины укусы на ноге, ушиб предплечья и глубокие порезы на пальцах.

Особое возмущение у местных вызывает поведение хозяина. Перед последним нападением овчарка рылась в мусорке с опущенным поводком. Когда собака бросилась на жертву, мужчина подошёл лишь в конце и никак не помог пострадавшей. Соседи говорят, что видели его в изменённом состоянии, предполагают, что он бездомный и ночует с питомцем в подъездах.

Ранее стало известно о печальном инциденте в Дмитровском округе на территории СНТ «Кедр-1». Сорвавшаяся с привязи собака набросилась на 9-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде с братом. Ребёнка доставили в больницу с рваными ранами шеи, плеча, уха и носа.