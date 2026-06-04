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4 июня, 19:42

Врачи рассказали о состоянии ребёнка, на которого напала собака в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девятилетний ребёнок, пострадавший от нападения собаки в подмосковном Дмитрове, госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Происшествие случилось 3 июня вблизи частного дома в Дмитровском муниципальном округе. Собака сорвалась с поводка и набросилась на мальчика, намордника на животном не было.

Животное укусило ребёнка за шею, ухо и плечо. Пострадавшего доставили в больницу, подведомственную региональному минздраву.

«Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в Подмосковье собака сорвалась с поводка и набросилась на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде с братом в СНТ «Кедр-1» Дмитровского округа. Ребёнок получил серьёзные травмы шеи, плеча, уха и носа и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Виталий Приходько
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