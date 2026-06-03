ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 08:42

Отбивались в одиночку: Бездомные псы напали на двух подростков в Норильске

Стая бродячих собак напала на подростков в Норильске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thisara Hettiarachchi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thisara Hettiarachchi

В районе мемориалов, расположенных на горе Шмидта в Норильске, свора бездомных животных набросилась на двух мальчиков 12 и 13 лет. Как сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Красноярского края, дети сами вызвали службу спасения.

Бродячие псы покусали двоих подростков в Норильске. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Бродячие псы покусали двоих подростков в Норильске. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

В надзорном ведомстве сообщили, что к месту ЧС оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и фельдшеры скорой. Пострадавших детей госпитализировали.

«Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — заключили они.

Бультерьер разорвал лицо и откусил ухо 12-летней девочке в Нижнекамске
Бультерьер разорвал лицо и откусил ухо 12-летней девочке в Нижнекамске

Ранее в Приморском крае произошла трагедия, в результате которой полуторагодовалый малыш погиб от нападения сторожевой овчарки. Ребёнок гулял во дворе частного дома со старшей сестрой и в какой-то момент дотронулся до собачьей миски с едой, на что животное отреагировало агрессией.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar