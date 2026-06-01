1 июня, 11:24

Одно касание стало смертельным: Овчарка убила полуторагодовалого малыша в Приморском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasula

В Приморском крае случилась трагедия: сторожевая овчарка загрызла полуторагодовалого малыша. Об этом сообщает Amur Mash.

Мальчик гулял во дворе частного дома вместе со старшей сестрой. В какой-то момент он дотронулся до миски с едой пса — животное моментально отреагировало и набросилось на ребёнка.

Скорая помощь прибыла на вызов через четырнадцать минут. Однако спасти мальчика медикам не удалось. С семьёй сейчас работают психологи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Лысьве (Пермский край) 89-летняя женщина едва не погибла в результате нападения американского стаффордширского терьера — собака набросилась на неё прямо у входа в местную школу. Очевидец, попытавшийся оттащить животное, серьёзно пострадал: пёс прокусил ему руки и повредил два пальца, а саму пенсионерку в критическом состоянии доставили в реанимацию, где врачи были вынуждены ампутировать часть левой голени. Агрессивного пса изолировали прибывшие на вызов полицейские.

Юрий Лысенко
