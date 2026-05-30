План побега провалился: Пограничники сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы в Карпатах
В Карпатах медведица чуть не загрызла уклониста из Киева, помешав ему сбежать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre
Медведица помешала военнообязанному украинцу бежать из страны через горно-лесистую местность. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Украинский неудавшийся дезертир. Видео © ДПСУ
Житель Киева пытался пересечь пешком границу с Румынией. Однако в пути он столкнулся с дикой хищницей и вынужден был забраться на дерево.
Оттуда мужчина вызвал спасателей. Прибывшая бригада сняла беглеца с укрытия. На него составили административный протокол.
Ранее Life.ru писал, что к концу мая 2026 года общая численность самовольно покинувших части ВСУ и дезертиров может превысить 300 тысяч человек. Ежемесячно фиксируется около 20 тысяч случаев самовольного оставления части и примерно две тысячи дезертирства, а после пикового октября 2025 года профильное ведомство засекретило статистику.
