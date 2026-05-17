Бультерьер разорвал лицо и откусил ухо 12-летней девочке в Нижнекамске

В Нижнекамске расследуют нападение собаки на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребёнок госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Бультерьер на самовыгуле разорвал лицо 12-летней девочке в Нижнекамске.

Инцидент произошёл во время прогулки школьницы, когда на неё внезапно напал бультерьер, находившийся без контроля владельца. Очевидцы утверждают, что подруги девочки пытались привлечь внимание взрослых, однако помощи в момент атаки они не получили.

После нападения животное причинило ребёнку серьёзные травмы, включая повреждения лица и уха, также пострадал зуб. Сопровождавший собаку мужчина, по словам свидетелей, вмешался уже после завершения атаки и не являлся владельцем животного.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, где врачи оказывают ей экстренную медицинскую помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Надзорное ведомство взяло расследование под особый контроль, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

