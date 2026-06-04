В Подмосковье собака сорвалась с поводка, чтобы подрать мальчика на велосипеде
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В Подмосковье собака серьёзно искусала 9-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с травмами шеи, плеча, уха и носа, сообщает сайт MK.Ru.
Происшествие случилось в СНТ «Кедр-1» Дмитровского округа. Мальчик катался на велосипеде с братом, когда сорвавшаяся с поводка собака набросилась на него.
По данным помощницы руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Норильске стая бродячих собак напала на двух подростков, которым пришлось отбиваться самостоятельно. Животным всё же удалось потрепать детей, из-за чего мальчики были госпитализированы.
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