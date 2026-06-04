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4 июня, 09:50

В Подмосковье собака сорвалась с поводка, чтобы подрать мальчика на велосипеде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nongartist

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nongartist

В Подмосковье собака серьёзно искусала 9-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с травмами шеи, плеча, уха и носа, сообщает сайт MK.Ru.

Происшествие случилось в СНТ «Кедр-1» Дмитровского округа. Мальчик катался на велосипеде с братом, когда сорвавшаяся с поводка собака набросилась на него.

По данным помощницы руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Новосибирске бойцовский пёс напал на людей и собаку, пока хозяин пил во дворе
В Новосибирске бойцовский пёс напал на людей и собаку, пока хозяин пил во дворе

Ранее Life.ru рассказывал, как в Норильске стая бродячих собак напала на двух подростков, которым пришлось отбиваться самостоятельно. Животным всё же удалось потрепать детей, из-за чего мальчики были госпитализированы.

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Владимир Озеров
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