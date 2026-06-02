В Новосибирске бойцовский пёс напал на людей и собаку, пока хозяин пил во дворе

Жительница Новосибирска Ольга рассказала, как во дворе дома на улице Виктора Уса крупная собака без намордника и поводка напала на её чихуахуа, а также покусала двоих мужчин. По словам хозяйки пострадавшего питомца, они только вышли на прогулку и не успели даже спуститься с крыльца, как агрессивный пёс набросился на её маленькую собаку.

Состояние животного ужасное, знакомые помогли донорской кровью, операцию пока не делали, внутренние органы целы, но имеются большие рваные раны, врачи поставили вопрос о необходимости дренажей, иначе высок риск заражения, пояснила Ольга. По её словам, до ЧП хозяин агрессивной собаки распивал алкоголь прямо во дворе.

Помимо чихуахуа, от укусов пострадали ещё двое людей: на кадрах видно, как пёс вцепился одному из мужчин в плечо. Оттащить животное удалось с огромным трудом. У другого пострадавшего, вероятно, серьёзно повреждены связки ноги, он не мог самостоятельно подняться с земли. Пса сумели поймать только на следующий день. Полиция уже начала проверку.

«Следователь звонил, завели уголовное дело. Мы не собираемся оставлять это просто так, не дай бог, с ним что-то случится. Хочу найти юриста и подать заявление в суд», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее в Приморском крае сторожевая овчарка загрызла полуторагодовалого малыша. Мальчик гулял во дворе частного дома вместе со старшей сестрой. В какой-то момент он дотронулся до миски с едой пса — животное моментально отреагировало и набросилось на ребёнка.