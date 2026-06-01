В Минводах бездомные собаки покусали двух детей восьми и девяти лет

В Минеральных Водах бездомные собаки покусали двух детей восьми и девяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе ставропольского управления СК. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, но сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Выявлены публикации о том, что на улицах Дружбы и Островского города Минеральные Воды на двух детей 8 и 9 лет напали бездомные собаки, укусив за ногу и ухо», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ведомство приняло меры к отлову животных, напавших на детей.

Один из детей, на которых напали бездомные собаки на Ставрополье. Фото © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю