В Минводах бездомные собаки покусали двух детей восьми и девяти лет
Собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EllSan
В Минеральных Водах бездомные собаки покусали двух детей восьми и девяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе ставропольского управления СК. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, но сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Выявлены публикации о том, что на улицах Дружбы и Островского города Минеральные Воды на двух детей 8 и 9 лет напали бездомные собаки, укусив за ногу и ухо», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ведомство приняло меры к отлову животных, напавших на детей.
Один из детей, на которых напали бездомные собаки на Ставрополье. Фото © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
Ранее в татарстанском Нижнекаске агрессивный бультерьер искусал лицо школьнице. Ни хозяин, ни прохожие не оказали ребёнку помощь. Девочку госпитализировали, врачи заявляли о положительной динамике.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.