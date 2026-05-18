18 мая, 12:18

Стало известно состояние девочки, лицо которой изуродовал бультерьер в Нижнекамске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Состояние 12-летней девочки, на которую напал бультерьер в Нижнекамске, стабильное. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

«Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов, в отделении, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали медики.

Специалисты добавили, что помощь пострадавшей оказана в полном объёме, назначено необходимое лечение.

Прокуратура Татарстана сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомни, инцидент произошёл 16 мая возле дома № 3Б на улице Юности. По данным местных СМИ, агрессивная собака разорвала школьнице лицо и откусила ухо. Сообщается также, что ни хозяин, ни прохожие не помогли ребёнку.

Дарья Денисова
