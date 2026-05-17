Бастрыкин затребовал доклад после нападения бультерьера на девочку в Татарстане

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения бойцовской собаки на 12-летнюю девочку в Татарстане. Инцидент произошёл в Нижнекамске. О решении председателя Следственного комитета сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, собака напала на ребёнка во время прогулки. Девочка получила тяжёлые травмы, её доставили в больницу. После появления видео в социальных сетях происшествие вызвало широкий резонанс.

«Следователи установили владельца собаки и человека, который выгуливал животное в момент нападения. С ними проводятся следственные действия», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители проверяют, соблюдались ли правила содержания и выгула потенциально опасной породы. Речь идёт об использовании поводка, намордника и наличии необходимых документов на животное. По информации ведомства, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

Напомним, бультерьер напал на 12-летнюю школьницу в Нижнекамске во время прогулки. Инцидент произошёл во время прогулки школьницы, когда на неё внезапно напал бультерьер, находившийся без контроля владельца. Очевидцы утверждают, что подруги девочки пытались привлечь внимание взрослых, однако помощи в момент атаки они не получили. После нападения животное причинило ребёнку серьёзные травмы, включая повреждения лица и уха, также пострадал зуб.