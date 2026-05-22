В пустой квартире в Капотне две собаки уже неделю заперты без еды и воды

В жилом доме в московской Капотне почти семь дней из запертой квартиры доносится вой. По словам соседей, в квартире заперты две собаки — без еды, воды и возможности выйти на улицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Собаки воют уже несколько дней подряд. Мы сначала думали, что хозяйка скоро вернётся, но сейчас уже понятно — животных просто бросили», — сообщила местная жительница.

Прибывшие полицейские, по словам жильцов, отказались вскрывать квартиру. Теперь соседи надеются только на волонтёров и зоозащитников — в запертой квартире животные долго не продержатся.

Ранее трёх собак породы кане-корсо, запертых в тесной клетке, обнаружили в посёлке Пудость Гатчинского района. По словам очевидцев, животные были истощены и находились в таких условиях, что не могли даже нормально сесть. Жители попытались найти хозяев, однако выяснилось, что владельцев участка почти никто не знает: они появились в посёлке недавно. В итоге неравнодушные люди стали подкармливать животных. По их словам, собаки жадно набрасываются на еду и воду, одна из них даже может быть кормящей матерью. Собак на зоотакси отправили на платную передержку.