В Ленобласти нашли тело пса с отрезанной головой, его регулярно избивал хозяин

В посёлке Первомайское-1 Выборгского района Ленинградской области 18 мая рядом с жилыми домами нашли тело собаки с признаками жестокой расправы. У неё была отрезана голова, которая лежала рядом с телом. Очевидцы предполагают, что к убийству причастен хозяин пса. По их словам, мужчина ранее уже избивал животное, которое находилось на поводке и в наморднике.

Когда прохожие сделали замечание, он ушёл домой, после чего, вероятно, совершил расправу и выбросил тело на улицу. Подобное случалось и раньше: собака получала травмы, после которых у неё были серьёзные повреждения челюсти, она не могла нормально есть. После обнаружения тела местные жители вызвали полицию и написали заявление, а сейчас готовят коллективное обращение в правоохранительные органы, чтобы добиться проверки и наказания виновных, сообщает 78.ru.

Ранее в подмосковных Химках владелец немецкой овчарки порубил садовым секачом спину и голову годовалому щенку сенбернара. Хозяин сенбернара рассказал, что их 48-летний сосед постоянно травил свою овчарку на пса.