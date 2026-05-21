Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:46

В Ленобласти нашли тело пса с отрезанной головой, его регулярно избивал хозяин

В посёлке Первомайское-1 Выборгского района Ленинградской области 18 мая рядом с жилыми домами нашли тело собаки с признаками жестокой расправы. У неё была отрезана голова, которая лежала рядом с телом. Очевидцы предполагают, что к убийству причастен хозяин пса. По их словам, мужчина ранее уже избивал животное, которое находилось на поводке и в наморднике.

Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Когда прохожие сделали замечание, он ушёл домой, после чего, вероятно, совершил расправу и выбросил тело на улицу. Подобное случалось и раньше: собака получала травмы, после которых у неё были серьёзные повреждения челюсти, она не могла нормально есть. После обнаружения тела местные жители вызвали полицию и написали заявление, а сейчас готовят коллективное обращение в правоохранительные органы, чтобы добиться проверки и наказания виновных, сообщает 78.ru.

Двух расстрелянных собак с дробью нашли полумёртвыми в Ленобласти
Двух расстрелянных собак с дробью нашли полумёртвыми в Ленобласти

Ранее в подмосковных Химках владелец немецкой овчарки порубил садовым секачом спину и голову годовалому щенку сенбернара. Хозяин сенбернара рассказал, что их 48-летний сосед постоянно травил свою овчарку на пса.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © GigaChat / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar