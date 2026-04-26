Двух расстрелянных собак с дробью нашли полумёртвыми в Ленобласти

В посёлке Приветнинское Ленинградской области обнаружены две расстрелянные собаки — у одной из них дробь в позвоночнике, волонтёры уверены, что в животных стреляли целенаправленно. Об этом сообщает проект «Жить Спасать Любить».

Первого пса вытащили из оврага у реки Приветная, где он пролежал несколько дней, пока случайный прохожий не заметил обессиленного животного и не спас его. Сейчас собака в клинике: в теле ветеринары нашли множественные осколки, один — в позвоночнике. Позже в поле обнаружили ещё одну раненую собаку — она тоже под наблюдением врачей.

Теперь люди собираются писать заявление в полицию, чтобы найти и наказать живодёров.

Ранее в Батайске неизвестные привязали стаффорда к газовой трубе и оставили умирать на морозе. Замёрзшего пса обнаружили люди, когда он из последних сил звал на помощь. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения.