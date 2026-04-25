25 апреля, 16:18

Собаку с огнестрелом в затылке спасают волонтёры в Волгограде

Волонтёры в Волгограде спасают собаку с пулей в голове.Обложка © Telegram/ «Хвостатый дом».

В Волгограде зоозащитники пытаются спасти собаку, которую неизвестные бросили на обочине дороги с пулей в голове. Поздно вечером 23 апреля пса заметила прохожая девушка — сначала она решила, что животное сбила машина. Об этом сообщили волонтёры в Telegram-канале приюта «Хвостатый дом».

«Думали, если перелом лапы, то соберём, сделаем, но мы никак не ожидали пулю в голове!» — отметили активисты.

В клинике выяснилось: кто-то выстрелил собаке в затылок и бросил умирать у дороги. Других травм у животного не нашли, однако пуля застряла внутри черепа и теперь угрожает жизни пса, которого назвали Чапиком. Позже волонтёры сообщили, что собаке дали обезболивающие и успокоительные. Сейчас Чапик лежит неподвижно, не пытается вставать, но при этом ест и пьёт. Животное записали на приём к неврологу.

Ранее в Батайске неизвестные жестоко обошлись с псом породы стаффордширский терьер: животное привязали к газовой трубе и бросили на морозе. Замёрзшего и скулящего пса обнаружили зоозащитники. Двое мужчин на машине привезли его к дому на улице Герцена и оставили, но не учли камеру видеонаблюдения. Сейчас пёс в ветклинике: у него нашли старые шрамы, проблемы с глазами и ушами. Р

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

