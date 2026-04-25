Стаффорда привязали к газовой трубе и бросили на морозе в Батайске

В Батайске неизвестные жестоко обошлись с псом породы стаффордширский терьер — животное привязали к газовой трубе и бросили на морозе. Замёрзшего и скулящего хвостика обнаружили местные зоозащитники, передаёт местный новостной канал.

В Батайске стаффорда привязали к газовой трубе и бросили на морозе. Видео ©VK/Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Двое мужчин привезли пса на машине к дому на улице Герцена и оставили там. Однако злоумышленники не учли одного — на участке напротив стояла камера видеонаблюдения, которая записала весь процесс. Пёс долго и надрывно лаял, не ожидая такого предательства от бывшего хозяина.

Сейчас пострадавший питомец находится в ветеринарной клинике. Во время осмотра у него нашли множество старых шрамов, а также диагностировали проблемы с глазами и ушами. Возмущённые случившимся зоозащитники намерены обратиться в полицию и добиваться наказания для тех, кто оставил умирать живое существо.

Ранее Щербинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего мужчины за кражу и жестокое убийство домашнего питомца. По данным надзорного ведомства, 7 ноября 2025 года фигурант находился у гаражного бокса на улице Флотской в Новой Москве, где похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима, принадлежавшую местному жителю. Злоумышленник посадил животное в автомобиль, скрылся, вывез пса в безлюдное место, взял из машины нож и молоток и убил его.